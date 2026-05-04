「毎回同じ髪型」→ そろそろ卒業！【40・50代】今っぽく垢抜け♡「最旬トレンドヘア」

つい前回と同じオーダーをしてしまい、長年ヘアスタイルがマンネリ化している大人世代も多いのでは。そんなときは、カットやカラーを少し変えるだけで、今の年齢に似合う新しい魅力を引き出すことができるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、いつもの髪型を今っぽくアップデートできそうな最旬スタイルをご紹介します。

メリハリが美しいエアリーショート

前上がりのラインをベースにした、自然な丸みが美しいエアリーなショートです。襟足から首にかけて沿うようにくびれさせるカットにより、後頭部のふんわりとしたボリュームが際立っています。すっきりとした襟足と丸みのメリハリが美しく、小顔見えも狙えるかも。いつものショートから少し気分を変えたいときにも、気軽に挑戦できそうです。

軽やかな印象のミニボブ

襟足ギリギリの長さでカットし、髪を内側へふわっと入れて柔らかくまとめたスタイル。やや重さを残したベースでも首元がすっきりと露出するため、全体が重たくならず軽やかな印象に。サイドをきゅっと耳にかけて顔まわりを明るくするだけでも、長年同じボブを続けてきた人のイメージチェンジになりそうです。

繊細なハイライトが輝く切りっぱなしボブ

プツッとした毛先の切りっぱなしボブ。くすませすぎないオリーブグレージュをベースに、細めのハイライトを合わせることで、コントラストが効き奥行きが生まれています。白髪をぼかしながら程よい透明感を引き出せるため、今っぽく垢抜けたい人にオススメです。

面の美しさを活かした上品な外ハネボブ

落ち着いたくすみベージュで染め上げ、ベースの髪をくるんと外ハネさせたボブスタイルです。あえて細かな毛束を作らずに、ふんわりとフラットな面に整えることで、大人らしい上品な印象に。いつもの外ハネをもう少しスタイリッシュに見せたい人に、ぴったりのスタイルと言えるでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様、@amimotoki様、@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。