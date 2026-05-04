「え、マジなん？」「ビックリ！」J１クラブが国内研修で元日本代表FWを受け入れ「ミシャさんのところか」など反響
J１の名古屋グランパスは５月４日、興梠慎三氏の国内研修の受け入れを発表した。
JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環で、現在は浦和レッズU-21チーム兼ユースコーチを務める興梠氏をトップチームに受け入れる。期間は５月３日から10日までとなっている。
クラブの公式Ｘでも伝えられると、「な、なんだと...」「え、マジなん？」「ビックリ！」「すごい」「これアツイ」「ミシャさんのところか」「ミシャとの繋がりで来てくれたのかな？」「へー面白いな」といった声があがった。
現役時代は鹿島アントラーズ、浦和、北海道コンサドーレ札幌で活躍した元日本代表FWの興梠氏。浦和と札幌では、現在は名古屋で指揮を執るペトロヴィッチ監督と共闘。2024シーズンにスパイクを脱ぎ、翌年から浦和で指導者のキャリアをスタートさせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環で、現在は浦和レッズU-21チーム兼ユースコーチを務める興梠氏をトップチームに受け入れる。期間は５月３日から10日までとなっている。
クラブの公式Ｘでも伝えられると、「な、なんだと...」「え、マジなん？」「ビックリ！」「すごい」「これアツイ」「ミシャさんのところか」「ミシャとの繋がりで来てくれたのかな？」「へー面白いな」といった声があがった。
現役時代は鹿島アントラーズ、浦和、北海道コンサドーレ札幌で活躍した元日本代表FWの興梠氏。浦和と札幌では、現在は名古屋で指揮を執るペトロヴィッチ監督と共闘。2024シーズンにスパイクを脱ぎ、翌年から浦和で指導者のキャリアをスタートさせた。
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