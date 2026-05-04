由布院のホテルに全室天然温泉＆ドッグラン付きヴィラゾーン「圍-Kakoi-」7月3日誕生
【女子旅プレス＝2026/05/04】大分・由布院の愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート由布院」に、全10室のプレミアムゾーン「圍-Kakoi-（かこい）」が、2026年7月3日に開業する。全室に天然温泉と100平米超の専用ドッグランを備え、愛犬と至福のプライベートステイが叶う極上空間だ。
【写真】愛犬と心地よくお泊り旅できるプレミアムゾーン「圍-Kakoi-」
「圍-Kakoi-」は、2025年開業の「レジーナリゾート由布院」内に新設する、全10室のプライベートヴィラで構成されるプレミアムゾーン。ウッドチップのプライベートドッグランと美しい坪庭からなるプライベートガーデンを従えた天然温泉付きのヴィラは、小型犬から大型犬まですべての愛犬同伴での滞在が可能。愛犬の事故防止のために、滑りにくく汚れが付きにくい床材を使用し、愛犬用アメニティも各種用意されるなどの細やかな配慮が施され、犬と人間がともに心地よく滞在できる環境を整えている。
全3タイプある客室の中でも、最上級グレードとなる「圍ラグジュアリースイート」には、室内にプライベートサウナまたは岩盤浴が備えられている。また、本館エリアにある由布岳を臨む温泉露天風呂「湯の丘」や貸し切り温泉も利用可能で、多彩なリラクゼーション体験を満喫できる。
食事は、由布院盆地で育まれた四季折々の農作物や豊後水道の鮮魚など、九州の旬の食材をふんだんに使用した創作日本料理。周囲に気兼ねすることなく、客室のプライベート空間でゆっくりと味わえる部屋食スタイルを採用している。地元食材を使った愛犬専用のメニューも用意されており、大切な家族揃って贅沢なディナータイムを楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：大分県由布市湯布院町川上447-1
※ 圍-Kakoi-エリア付帯施設の利用は圍-Kakoi-宿泊者様限定
共用施設：フロント、売店、ラウンジ、ドッグラン
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【写真】愛犬と心地よくお泊り旅できるプレミアムゾーン「圍-Kakoi-」
◆全室が愛犬同伴可能な広々温泉付きヴィラ
「圍-Kakoi-」は、2025年開業の「レジーナリゾート由布院」内に新設する、全10室のプライベートヴィラで構成されるプレミアムゾーン。ウッドチップのプライベートドッグランと美しい坪庭からなるプライベートガーデンを従えた天然温泉付きのヴィラは、小型犬から大型犬まですべての愛犬同伴での滞在が可能。愛犬の事故防止のために、滑りにくく汚れが付きにくい床材を使用し、愛犬用アメニティも各種用意されるなどの細やかな配慮が施され、犬と人間がともに心地よく滞在できる環境を整えている。
◆最上級の滞在を叶える「圍ラグジュアリースイート」
全3タイプある客室の中でも、最上級グレードとなる「圍ラグジュアリースイート」には、室内にプライベートサウナまたは岩盤浴が備えられている。また、本館エリアにある由布岳を臨む温泉露天風呂「湯の丘」や貸し切り温泉も利用可能で、多彩なリラクゼーション体験を満喫できる。
◆九州の旬を愛犬とともに自室で味わう部屋食
食事は、由布院盆地で育まれた四季折々の農作物や豊後水道の鮮魚など、九州の旬の食材をふんだんに使用した創作日本料理。周囲に気兼ねすることなく、客室のプライベート空間でゆっくりと味わえる部屋食スタイルを採用している。地元食材を使った愛犬専用のメニューも用意されており、大切な家族揃って贅沢なディナータイムを楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■レジーナリゾート由布院 プレミアムゾーン「圍-Kakoi-」概要
所在地：大分県由布市湯布院町川上447-1
※ 圍-Kakoi-エリア付帯施設の利用は圍-Kakoi-宿泊者様限定
共用施設：フロント、売店、ラウンジ、ドッグラン
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