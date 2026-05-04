【東京ディズニーシー】“食で世界を巡る”フェス開催中！『レミーのおいしいレストラン』のフードも登場
開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中の東京ディズニーシー(R)では、2016年6月30日(火)まで、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を実施している。
【写真】レミーの世界を楽しめるレストラン「ニューヨーク・デリ」
東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で行われる同フェス。ファンタジースプリングスを含む東京ディズニーシーの8つのテーマポートでは、それぞれの文化や物語に合わせた多彩な料理やスイーツが販売されている。
約15種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなど、バリエーション豊かなドリンクもラインナップ。気軽に楽しめるサイズのワンハンドフードと一緒に、パークの風景や音楽、香りも楽しみながら“世界を旅するような食体験”を満喫しよう。
また、今年は新たに「ニューヨーク・デリ」が、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を感じられるインテリアに変身している。フード＆ワイン・フェスティバルのメニューも登場しており、コック帽をかぶったレミーのシルエット形チョコがかわいい「チーズケーキ、ミックスベリーソース」(750円)などがお目見え。焼いたチーズとポテト、ボロネーゼと柔らかく煮込んだ鴨のコンフィを堪能できる本格的なおつまみ「鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ」(700円)も登場している。
さらに、レミーが描かれた包材が付いてくる「スペシャルセット」(単品990円/フレンチフライポテトとソフトドリンクのセット1530円)や、「デニッシュサンド」(単品1090円/セット1630円)、「ルーベン・ホットサンド」(単品1180円/セット1720円)も提供中の同レストラン。「スペシャルセット」では、ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドした食べ応えのあるサンドイッチを楽しむことができる。
ちなみに、開催3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を象徴する“ジュビリーブルー”を取り入れたデコレーションもパーク各所に登場している。さらに、色とりどりの花々や、ワイン樽をモチーフにしたデコレーションも登場。より華やかな雰囲気になっているので、今年ならではの美しい景観や祝祭感を、ぜひ家族や友人と楽しもう。
取材・文＝平井あゆみ
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney (C)Disney/Pixar
【写真】レミーの世界を楽しめるレストラン「ニューヨーク・デリ」
東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で行われる同フェス。ファンタジースプリングスを含む東京ディズニーシーの8つのテーマポートでは、それぞれの文化や物語に合わせた多彩な料理やスイーツが販売されている。
約15種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなど、バリエーション豊かなドリンクもラインナップ。気軽に楽しめるサイズのワンハンドフードと一緒に、パークの風景や音楽、香りも楽しみながら“世界を旅するような食体験”を満喫しよう。
また、今年は新たに「ニューヨーク・デリ」が、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を感じられるインテリアに変身している。フード＆ワイン・フェスティバルのメニューも登場しており、コック帽をかぶったレミーのシルエット形チョコがかわいい「チーズケーキ、ミックスベリーソース」(750円)などがお目見え。焼いたチーズとポテト、ボロネーゼと柔らかく煮込んだ鴨のコンフィを堪能できる本格的なおつまみ「鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ」(700円)も登場している。
さらに、レミーが描かれた包材が付いてくる「スペシャルセット」(単品990円/フレンチフライポテトとソフトドリンクのセット1530円)や、「デニッシュサンド」(単品1090円/セット1630円)、「ルーベン・ホットサンド」(単品1180円/セット1720円)も提供中の同レストラン。「スペシャルセット」では、ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドした食べ応えのあるサンドイッチを楽しむことができる。
ちなみに、開催3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を象徴する“ジュビリーブルー”を取り入れたデコレーションもパーク各所に登場している。さらに、色とりどりの花々や、ワイン樽をモチーフにしたデコレーションも登場。より華やかな雰囲気になっているので、今年ならではの美しい景観や祝祭感を、ぜひ家族や友人と楽しもう。
取材・文＝平井あゆみ
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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