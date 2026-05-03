おしゃれのつもりが“おば見え”。なぜかアカ抜けない「白Tシャツ」は“バランス”で変わる
気温が上がると、自然と手に取る機会が増える白Tシャツ。シンプルで着回しやすい一方、「なんとなくアカ抜けない」と感じることはありませんか？その違和感の正体は“バランスの取り方”。2026年春夏は、白Tシャツこそ“整えて着る”ことで印象が大きく変わります。
“タイトすぎ・オーバーすぎ”ではなく“整ったコンパクト”が正解
白Tシャツで多いのが、ピタッとしたシルエットか、ゆるすぎるオーバーサイズの両極端。タイトすぎると体のラインが出すぎて古い印象に寄りやすく、オーバーすぎるとラフさが強くなりすぎてしまいます。
▲タイトでもオーバーでもない、このバランスが鍵
今の正解は、肩はややジャスト、身幅に少し余裕を持たせた“コンパクト寄り”。体に張り付かず、でもだらしなく見えない。この絶妙なバランスが、自然と洗練された印象につながります。
“素材の重さ”より“なめらかな軽さ”を選ぶ
同じ白Tシャツでも、素材によって見え方は大きく変わります。厚くて硬い生地はコーデ全体を重く見せやすく、くたっとしすぎた素材も清潔感が出にくいもの。
今は、なめらかで落ち感のある質感が主流。光をきれいに拾う素材を選ぶことで、シンプルでも軽やかさが生まれ、グッと今っぽい印象になります。
“カジュアル一辺倒”から“きれいめミックス”へ
白Tシャツをデニムやスニーカーだけでまとめると、どうしてもラフ寄りの印象に。今は、スラックスやスカートなど“きれいめ要素”を一つ加えるのがポイントです。ラフすぎず、かしこまりすぎないの中間のバランスこそ、自然なアカ抜けを叶える鍵となります。
▲どれも正解。違うのは“選び方のバランス”
白Tシャツは“どう整えるか”で印象が変わるアイテム。サイズ感、素材、そして合わせ方の３つを見直してみましょう。シンプルなアイテムだからこそ、その差がはっきりと表れます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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