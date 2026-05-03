【バーミヤン】20％オフクーポンがどっさり！GWの外食にありがたい。1人でも家族でもうれしいラインアップ。

バーミヤンの公式Xは、2026年5月6日まで使えるクーポンを公開しています。

GWの外食に使えるクーポンどっさり

バーミヤンの公式Xが4月29日に公開したのは、20％オフクーポンをはじめとした全22種のクーポン。

何かと出費が多くなりがちなゴールデンウィーク（GW）。アルコールやセットドリンクを除いた19種類が20％オフで楽しめます。

20％オフで食べられるメニュー一例は以下の通り。

・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円

・レタスチャーハン...769円→615円

・油淋鶏...769円→615円

・酸辣湯麺...879円→703円

・中華丼...824円→659円

・海老マヨネーズ...549円→439円

・海老春巻（2本）384円→307円

・キッズハンバーグごはんセット...494円→395円

・アンニンドウフ...274円→219円

他に「キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」は329円、「『100日発酵』紹興酒 5年熟成（グラス）」は109円、「セットドリンクバイキング」は164円に。親子でも楽しめるラインアップになっています。

クーポンの利用期間は、いずれも26年5月6日まで。店内飲食限定で、何度でも使えます。

アルコールやセットドリンクのクーポンは料理やデザートと組み合わせると利用できます。

GWに外食を考えている人は、候補に加えてみても良さそう。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ