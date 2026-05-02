タメになるテクが盛りだくさん！【加藤美南】流の「ボディメイク術」をネホハホ♡

憧れの美女たちにも、今に至るまでにはいろんな裏バナシがあったんだとか。今回は、アイドルとしてデビューし、現在はモデル＆インフルエンサーとして活躍中の加藤美南さんに「美容遍歴」や「ボディメイク」について教えてもらいました。“しない”がキーワードの美容術、ぜひ試してみて♡

加藤美南さん キュートなアイドルからきれいなお姉さんへ！ SNSで発信する自信の美容術やあか抜けテクが人気の加藤さん。これまでのRayにも度々登場してくれる美女♡ 今回はボディメイクについて教えてくれたよ。 ベスト 9,900円／La boutique BonBon ショートパンツ 9,790円／dazzlin イヤリング 3,300円／マチルダローズ

Check! Minami's Beauty History 13才▷美容好きの祖母に教わり日焼け止めを塗り始める

美容関連の仕事をしていたおばあちゃんの影響で、紫外線対策は中学生からバッチリ。16才▷NGT48としてアイドルデビュー。メイクも勉強

お仕事でセルフメイクをするようになり、この頃からコスメにどっぷりハマる。

29才▷生活習慣やストレスで8kg増量！ダイエットを決意

不規則なスケジュールに加え、ストレスでまったく食べない⇔夜中に爆食をくり返す毎日。22才▷グループ卒業後、健康面を見直し徹底的に管理

管理栄養士の指導のもと、お母さんにも協力してもらい食生活を改善。徐々に理想の体型に。27才▷美容のために、健康的な暮らしを意識

コンディションが安定してからは、エステやクリニックも取り入れつつ自然な美をめざす。 多忙を極めたアイドル期

あらゆる手段を尽くして、しない美容のほうが大事って気づいた 「子どもの頃から美容ツウなおばあちゃんの影響もあって、美に対する意識は高めでしたが、年令が進むにつれてどんどん美の沼へ。 メイクから始まり、スキンケアにエステやクリニックと、きれいになることが楽しくていろいろトライ。 10代の頃は完璧な美を追求していたけど、オトナになった今では180度思考が変化。足りないものを求めるのではなく、個性を生かして自分を受け入れるように。簡単ではないけど、とても大事！ 美容ってあれこれプラスしたり、課金するイメージがあるけど、やらないこと・手放すことに目を向けてみると、コスパもいいし、結果的に自己肯定感やモチベも上がります」

“しない”美容5ヵ条 Check! 体重計には乗らない 「体型は数字じゃなく見た目で判断。数字はあくまで目安にとどめて、ボディラインの美しさにこだわる派！」 Check! 小麦や砂糖はなんとなくでとらない 「意識していないと、外食やお菓子でついとりすぎてしまいがち。バランスのいい食生活をしていると自然と欲しくなくなります」 Check! ヒールはなるべくはかない 「できるだけ歩くことを心がけているのもあって、スニーカーが基本。負荷がかかってゆがみにもつながるので必要な日だけに」 Check! メイクや美容医療に頼りすぎない 「嫌なところはメイクでカバー、整形でお直しって考えがちだけど、スキンケアやダイエットでもとから変われることって結構ある」 Check! 完璧を求めない 「『絶対こうでなくちゃ！』と憧れや理想を追いすぎると、全部かなえるのは難しいしメンタルにもよくない。手放す勇気を」

Point 今のうちから首＆手元のプレエイジングケア 「私の美容欲はメイク→スキンケア→ボディケアときて、今はより細かなパーツに絶賛注目中。顔はもちろん、メイクで隠せない手元や首まわりのエイジングケアは若いうちから始めたほうがいいと聞いて。全身くまなくお手入れしています♪」 【a】アルティミューン™ パワライジング ハンドクリーム 50g 3,080円／SHISEIDO

▶︎「顔用美容液だとお高めですが、これは意外とお手頃で質感もさすが」 【b】ペプチドナイテ1000 ショットネックスティック 20g 2,100円／セキド

▶︎「直接塗れるスティックで手軽なところが◎」

Point ボディも顔と同じく入念にスキンケア 「ボディの保湿はシーンによっていろいろと使い分けていますが、美肌ケアやツヤ感など+ αの効果を意識してセレクト。特に脚は変化が出やすいので、便利アイテムを取り入れて冷え＆むくみ対策も万全にしています！」 【c】レッグウォーマー／本人私物

▶︎「よもぎ葉や天然鉱物が入っていて、じんわり温めてくれる」 【d】レチノール アドバンスド ファーミングクリーム 454g 2,850円／ADVANCED CLINICALS

▶︎「美白をめざして使用中。使い続けるうちにハリと透明感が増した気が」 撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／菊池葉月 スタイリング／城田望（KIND）

Ray編集部 エディター 佐々木麗