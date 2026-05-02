「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）

１９５３年のレダ以来、７３年ぶりとなる牝馬による春の盾制覇を狙うアクアヴァーナル。決戦２日前の１日朝、目下の充実ぶりを示すように栗東坂路を４Ｆ６４秒７で気分良く駆け上がった。

担当の安部厩務員は「いい雰囲気ですよ。いい感じで仕上げることができています。前走を使ってからも、変にイレ込むことなく落ち着いています」と納得の表情でここまでの調整を振り返った。

木曜に発表された調教後馬体重は４７６キロで前走からマイナス２キロ。牝馬とあって少し心配になる数字に映るが、「前走は絞り切れなかったので、今回はより長距離仕様にしたくて意図的に絞ってきました。レースでは（前走時より）マイナス４〜８キロになると思います」ときっぱり。全く不安がないことを強調した。

阪神大賞典ではアドマイヤテラに３馬身差の２着だったが、仕上がり途上だったのも事実。「正直、半信半疑でした。斤量も増えていたので。でも、あの状態であの走りができた。収穫は大でした」と安部厩務員は前向きに受け止める。

３枠４番についても「理想の枠が引けました。ソツなく先行してくれる松山君にも、この馬には合っていると思います。内でジッとして、前走でつけられた差を埋めたい」と意気込んだ。牝馬Ｖの快挙達成へ、歴史を塗り替える走りを披露する。