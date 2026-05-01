桜井日奈子、初の悪女役で“怪演”話題「衝撃的だった」「ヴィランっぷり最高」
俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）の第2話がきょう1日に放送される。初回放送では、本作で初の悪役を演じた桜井の怪演が話題となった。
【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
第1話では、家族思いの“優等生夫”で建築士の高坂葵（白洲）が、ある日突然余命3ヶ月と宣告され絶望…。さらに葵の知らぬところでは、妻・美月（桜井）が砂山ケンジ（高橋光臣）と不倫に溺れているという波乱の幕開けとなった。
その上美月は、葵から病気のことを打ち明けられた直後に遺産のことを調べ、ケンジとともに総取りを画策。「最高のお別れになりそう」と怪しくほほ笑むなど、いきなり悪女ぶり全開。幸せの絶頂から一転、悲劇の多重奏に見舞われることになったサレ夫（不倫された夫）・葵にSNSでは、「葵さんに感情移入してしまって、途中から泣けてきた」「これからさらにしんどい状況になるの信じられん」「優しさなんて見せずに、ガンガン復讐してほしいわ」など、悲鳴にも似たコメントが多数寄せられた。
また、明るくかわいい妻の仮面をかぶったシタ妻（不倫した妻）・美月には「この妻最悪すぎる」「胸くそ悪くて最高!!!」「ヴィランっぷり最高だな。まさに怪演。ちゃんとムカつく笑」「桜井日奈子さんの演技にゾッとした」「桜井日奈子ちゃんの悪女役も衝撃的だった」など、初の悪役に挑んだ桜井の怪演を絶賛する声も寄せられた。
【第2話あらすじ】
突然余命3ヶ月と宣告され、闘病と仕事を両立させることになったエリート建築士・高坂葵（白洲）は、つらい抗がん剤治療の副作用で入院することになる。病院に駆けつけた妹の楓（森日菜美）は、葵の妻・美月（桜井）に電話をかけ続けるが、まったく連絡が取れないことに苛立ちを募らせる。
一方、美月は勤務先のカフェのコンサルタントを担当する会社の社長・砂山ケンジ（高橋光臣）との密会にますますのめり込んでいた。さらに、ケンジとともに葵の遺産が入ることに大はしゃぎで…。
そんな中、偶然バーで美月とケンジの密会を目撃した葵の後輩・岩崎一樹（庄司浩平）は、人事部で葵の同期・藤野真莉（新川優愛）に、撮影した動画を見せる。まともに息子・蓮（小野晄士朗）の世話もせず、不倫に溺れる美月に憤りを感じた2人は、体調の悪い葵に代わって蓮のお迎えに行き、そのまま真莉の実家の蕎麦店で一緒に夕飯を食べることに。するとそこに連絡を受けた楓も駆けつけるのだが、話題にのぼるのは葵、そして美月のこと――。
葵を心から心配してくれる岩崎と真莉に、楓は思わず美月が夜の仕事をしているかもしれないという疑いを吐露する。それを聞いた岩崎もまた、楓に美月の不倫疑惑を打ち明けて…。
美月に想像を絶する裏の顔があるかもしれないという衝撃的な現実にがくぜん…。葵に打ち明けるかどうか悩み抜いた3人は、まずは決定的な証拠をつかもうと一致団結。情報共有しながら、美月の行動を追うことにするのだが…!?
【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
その上美月は、葵から病気のことを打ち明けられた直後に遺産のことを調べ、ケンジとともに総取りを画策。「最高のお別れになりそう」と怪しくほほ笑むなど、いきなり悪女ぶり全開。幸せの絶頂から一転、悲劇の多重奏に見舞われることになったサレ夫（不倫された夫）・葵にSNSでは、「葵さんに感情移入してしまって、途中から泣けてきた」「これからさらにしんどい状況になるの信じられん」「優しさなんて見せずに、ガンガン復讐してほしいわ」など、悲鳴にも似たコメントが多数寄せられた。
また、明るくかわいい妻の仮面をかぶったシタ妻（不倫した妻）・美月には「この妻最悪すぎる」「胸くそ悪くて最高!!!」「ヴィランっぷり最高だな。まさに怪演。ちゃんとムカつく笑」「桜井日奈子さんの演技にゾッとした」「桜井日奈子ちゃんの悪女役も衝撃的だった」など、初の悪役に挑んだ桜井の怪演を絶賛する声も寄せられた。
【第2話あらすじ】
突然余命3ヶ月と宣告され、闘病と仕事を両立させることになったエリート建築士・高坂葵（白洲）は、つらい抗がん剤治療の副作用で入院することになる。病院に駆けつけた妹の楓（森日菜美）は、葵の妻・美月（桜井）に電話をかけ続けるが、まったく連絡が取れないことに苛立ちを募らせる。
一方、美月は勤務先のカフェのコンサルタントを担当する会社の社長・砂山ケンジ（高橋光臣）との密会にますますのめり込んでいた。さらに、ケンジとともに葵の遺産が入ることに大はしゃぎで…。
そんな中、偶然バーで美月とケンジの密会を目撃した葵の後輩・岩崎一樹（庄司浩平）は、人事部で葵の同期・藤野真莉（新川優愛）に、撮影した動画を見せる。まともに息子・蓮（小野晄士朗）の世話もせず、不倫に溺れる美月に憤りを感じた2人は、体調の悪い葵に代わって蓮のお迎えに行き、そのまま真莉の実家の蕎麦店で一緒に夕飯を食べることに。するとそこに連絡を受けた楓も駆けつけるのだが、話題にのぼるのは葵、そして美月のこと――。
葵を心から心配してくれる岩崎と真莉に、楓は思わず美月が夜の仕事をしているかもしれないという疑いを吐露する。それを聞いた岩崎もまた、楓に美月の不倫疑惑を打ち明けて…。
美月に想像を絶する裏の顔があるかもしれないという衝撃的な現実にがくぜん…。葵に打ち明けるかどうか悩み抜いた3人は、まずは決定的な証拠をつかもうと一致団結。情報共有しながら、美月の行動を追うことにするのだが…!?