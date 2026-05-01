【西友の最新チラシ】GWはプチ贅沢もありかもお肉、お刺身、お菓子の目玉商品をチェック《5月6日まで》

スーパーの「西友」は、2026年5月1日から6日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。GW期間中の買い出しの参考にしてください。

GWは家族みんなでBBQや手巻き寿司を

GWということで、BBQ向けの商品に注目です。バイヤーのイチ押しは、「牛豚焼肉セット」（300g・1058円）です。

ほか、サムギョプサル向けの「カナダ産豚肉ばら焼肉用」（100g・247円）、「アメリカ産牛肉ばらカルビ焼肉用味付（解凍）」（100g・214円）、「スペイン産豚肉肩ロースステーキ用味付」（100g・214円）などがあります。

一方で、お刺身も見逃せません。

5月3日から5日限定で、以下の商品が販売されます。

●盛合せ8盛（刺身）中とろ入り（1パック・3229円）

●生本まぐろ（刺身用・養殖）（100g・1393円）

●手巻き寿司セット（1パック・1285円）

なお、お刺身は西一之江店では取り扱いがありません。

ポテチ84円、スコーン106円

続いて、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品をチェックしましょう。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

以下は対象商品の一例です。

●カルビー ポテトチップス うすしお味／コンソメパンチ（各84円）

●湖池屋 スコーン やみつきバーベキュー／焼きとうもろこし（各106円）

●牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て（128円）

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）