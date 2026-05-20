ByURの新作ミルクミスト登場♡5秒でツヤ肌へ導く実力派ケア

韓国発の毛穴管理*¹⁶コスメブランド「ByUR（バイユア）」から、人気グローブーストシリーズの新作2アイテムが2026年5月21日（木）に発売されます。今回登場するのは、ツヤとハリを瞬時にチャージできる「グローブースト マルチV ラメラミスト」と、乾燥小ジワをケアする「グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム」。忙しい毎日でも、うるおい感あふれる肌をキープしたい大人女性にぴったりの注目アイテムです♡

5秒*³でうるツヤ肌へ導く新習慣

「バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト」は、ビタミン⁶と発酵PDRN²を配合したウォーターベースのミルクミスト。

わずか0.8秒*⁵で肌へ届く繊細なミストが、乾燥しやすい肌に素早くうるおいを与えます。

3種のビタミンC⁷に加え、ビタミンA⁸・B⁹・E¹⁰、4種のペプチド*¹¹を配合。

さらに、マイクロエマルジョン技術によってナノレベルまで微細化されたミルクが、ベタつきを感じにくい軽やかな使用感を実現しています。

メイクの上から使ってもヨレにくく、日中の乾燥対策にもぴったり。ブースターや化粧水として朝晩のスキンケアにも取り入れやすいマルチ仕様です。

バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト



価格：2,420円（税込）

容量：100mL

発売日：2026年5月21日

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気になるラインを集中ケア

「バイユア グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム」は、目元・口元・額・首など、乾燥によるライン悩みにアプローチする部分用美容液。

PDRN*²を高配合し、うるおいとハリを与えながら、なめらかな印象へ導きます。

さらに、リンゴ幹細胞エクソソーム¹²や5種のビタミン¹、グルタチオン¹³、8種のヒアルロン酸¹⁴を贅沢に配合。肌にぴたっと密着するテクスチャーで、乾燥小ジワを目立たなくします。＊効能評価試験済み

スリムなチューブタイプなので、ポーチに入れて持ち運びしやすいのも魅力。メイクの上からでも使えるため、外出先での乾燥対策にも活躍してくれます♪

バイユア グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム



価格：3,520円（税込）

容量：15g

発売日：2026年5月21日

ByURならではの“毛穴管理*¹⁶”発想

ByURは、2022年1月に日韓同時ローンチした“毛穴管理*¹⁶コスメ”ブランド。毛穴悩みに寄り添いながら、ひとりひとりの素肌の美しさを引き出すアイテムを展開しています。

今回の新作は、単なる保湿ケアではなく、ビタミン¹やPDRN²を手軽にチャージできる“日中美容”という新しい発想がポイント。

ツヤ不足や乾燥を感じた瞬間に使えるから、忙しい女性の心強い味方になってくれそうです。

*¹ ３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、トコフェロール（すべて整肌成分）

*² ＤＮＡ－Ｎａ（整肌成分）

*³ 使用時間目安

*⁴ うるおいを与えることによる

*⁵ ミストを噴射し0.8秒で肌に届くこと

*⁶ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、トコフェロール（すべて整肌成分）

*⁷ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸（すべて整肌成分）

*⁸ パルミチン酸レチノール（整肌成分）

*⁹ ナイアシンアミド（整肌成分）

*¹⁰ トコフェロール（整肌成分）

*¹¹ 合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド－１、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド－２、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド－１、コメ合成ヒト遺 伝子組換オリゴペプチド－１（すべて整肌成分）

*¹² リンゴ果実培養細胞エキス（整肌成分）

*¹³ 整肌成分

*¹⁴ ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロ キシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、 ヒアルロン酸Ｋ（すべて整肌成分）

*¹⁵ 保湿によって肌がうるおうこと

*¹⁶ 乾燥した毛穴にうるおいを与えて毛穴の目立ちを気にならなくすること

*¹⁷ ブランドシリーズ累計

いつでも自信の持てるツヤ肌に

朝のスキンケア後のようなツヤとハリを、日中も手軽にチャージできるByURの新作シリーズ。乾燥やくすみが気になる季節でも、メイクの上から使える手軽さが嬉しいポイントです♡

「ミストでうるおい補給したい」「目元や口元の乾燥対策を強化したい」という方は、ぜひチェックしてみてください。毎日のケアに取り入れることで、いつでもフレッシュなツヤ肌を目指せそうです。