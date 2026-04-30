欧州王者パリ・サン＝ジェルマンのポップアップがGW渋谷で開催！サッカーだけじゃない!?カフェ、ビストロなどフランスカルチャーが詰まった4日間
東京・渋谷で、フランスの名門サッカークラブ「パリ・サン＝ジェルマン」(以下、PSG)の体験型ポップアップ「ICI C'EST PARIS LA MAISON TOKYO(イシ・セ・パリ・ラ・メゾン・トウキョウ)」が、2026年5月2日(土)から5月5日(祝)までの4日間限定で開催される。サッカーファンはもちろん、パリのライフスタイルが好きな人、ゴールデンウィーク(GW)の予定がまだ決まっていない人も要チェック。
【画像】1階はレトロアーケード筐体やサッカーケージが並ぶ、動いて遊ぶフロア
■「ICI C'EST PARIS LA MAISON」とは？
「ICI C'EST PARIS LA MAISON」は、ロサンゼルス、ドーハ、ロンドンと巡ってきたPSGのグローバル巡回プロジェクト。東京は4都市目、日本初上陸となる。「ICI C'EST PARIS」はフランス語で「ここはパリ」の意味。フランスのスポーツ・カルチャー・ファッション・ガストロノミー(食文化)を体験できる特別プログラムが、会場となる「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」の各フロアに詰め込まれ、3階建ての建物まるごとがパリに変わる。パリの洗練された美意識と日本の美学が融合した空間で、書道ワークショップや日本酒バーなど、東京限定のコンテンツも展開される。
■1階は「動いて遊ぶ」フロア。F1シミュレーターも登場
1階はとにかく体を動かせるフロア。1対1でシュート対決ができるサッカーゲージ、複数のゲーム機、F1シミュレーターまで設置される。レトロなゲームセンター風のアーケード筐体も並んでいて、完全にエンタメ施設の様相だ。
同じフロアにはヨガ、フィットネス、音で心身を整える「サウンドバス」など、体と心を整えるプログラムも日替わりで実施される。
■2階はパリの暮らしが詰まったメインフロア
2階はパリのライフスタイルを体感するフロア。カフェ、コンセプトストア、PSGのトロフィー展示、リカバリー技術体験と、コンテンツが最も詰まっているフロアとなる。
■昼はパリのカフェ、夜はDJタイムに
会場内のカフェには、世界的な人気を誇るフランスのベーカリー「Maison Kayser(メゾンカイザー)」のヴィエノワズリー(クロワッサンやブリオッシュなどの菓子パン)と、パリ発のコーヒー専門店「La Brulerie de Belleville(ラ・ブリュルリ・ド・ベルヴィル)」のドリンクが並ぶ。
しかもこのカフェ、18時から20時はDJタイムに切り替わる。初日のオープニングには、フランスのクラブシーンを代表するDJ「MYD」が特別出演。日中はパリのカフェ、夜はパリのクラブと、同じ空間ながら2つの顔を見せる。
■トロフィー展示＆レジェンド選手が来場
2階にはPSGがこれまでに獲得した主要トロフィーも展示される。2024-25シーズンに獲得した「UEFAチャンピオンズリーグ」優勝トロフィーを目の前で見られる機会は、サッカーファンならずとも見逃せない。
また、レジェンド選手の来場も予定されている。ナイジェリア代表で、PSGで4年間プレイしたジェイ＝ジェイ・オコチャ、さらにハンドボール部門のレジェンド選手、ティエリ・オメイヤーとリュック・アバロも来日する。
■選手も使う最新リカバリー技術を体験！
2階の「フォーカス・スタジオ」では、PSGの選手たちが実際に使用している「Rebalance(リバランス)」というリカバリー技術を体験できる。回復・バランス・ウェルビーイングの向上を目的とした没入型プログラムで、事前予約制となる。
■コンセプトストアには日本のクリエイター作品がずらり
2階のコンセプトストアには、浮世絵とアメリカンポップを混ぜた独自のスタイルを持つイラストレーター・BEYや、 MAISONdes(メゾンデ)のMVアートワークで知られるNAKAKI PANTZ(ナカキパンツ)など、日本のクリエイターとのコラボアイテムが並ぶ。
さらに桜モチーフの「NEW ERA」キャップ、赤と青で再構築された「鉄腕アトム」フィギュア、アーティストRYOHEIによる特別コレクションなど、多彩な限定アイテムを展開する。
■3階はパリの名店ビストロが出店。日本のシェフとのコラボも
3階はレストラン階。パリ11区の名ビストロ「Bistrot Paul Bert」が特別出店し、フランスの伝統料理に着想を得たメニューを提供する。
2026年5月3日(祝)から5日(祝)にかけては、東京の人気フレンチ「Méli Mélo」「Pignon」とのコラボディナーも展開予定。さらにラウンジと日本酒バーも併設され、フランスと日本の食文化が交差する空間となる。
■5月5日「こどもの日」はPSGマスコット×ソニックが共演
2026年5月5日(祝)は、家族向けの特別プログラムを実施する。PSG公式マスコット「Germain(ジェルマン)」と、セガの人気キャラ「ソニック」によるミート＆グリートのほか、キッズダンスパーティー、ハンドボール体験、書道ワークショップ、ファミリーヨガと、家族で1日過ごせるプログラムが詰め込まれている。
■ソーシャルラン、サッカーゲーム大会も開催
2026年5月3日(祝)10時からは、PSG東京サポータークラブと連携した、みんなで走るランニングイベントがスタート。5月4日(祝)11時からは、人気サッカーゲーム「EA Sports FC」のトーナメント大会も開催される。
ポップアップの開催期間は2026年5月2日(土)から5日(祝)の4日間、11時から21時まで。会場は渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」。入場は無料だが、リカバリー体験や一部プログラムは事前予約制・人数制限あり。「今年のGWはどこへ出かけよう」と迷っているなら、ぜひ渋谷に足を運んでみては。
ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO
期間：2026年5月2日(土)〜5月5日(祝)
会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO 東京都渋谷区宇田川町19-3
時間：11時〜21時
料金：無料※一部コンテンツは事前予約制・人数制限あり
アクセス：JR渋谷駅ハチ公口より徒歩約5分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■「ICI C'EST PARIS LA MAISON」とは？
「ICI C'EST PARIS LA MAISON」は、ロサンゼルス、ドーハ、ロンドンと巡ってきたPSGのグローバル巡回プロジェクト。東京は4都市目、日本初上陸となる。「ICI C'EST PARIS」はフランス語で「ここはパリ」の意味。フランスのスポーツ・カルチャー・ファッション・ガストロノミー(食文化)を体験できる特別プログラムが、会場となる「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」の各フロアに詰め込まれ、3階建ての建物まるごとがパリに変わる。パリの洗練された美意識と日本の美学が融合した空間で、書道ワークショップや日本酒バーなど、東京限定のコンテンツも展開される。
■1階は「動いて遊ぶ」フロア。F1シミュレーターも登場
1階はとにかく体を動かせるフロア。1対1でシュート対決ができるサッカーゲージ、複数のゲーム機、F1シミュレーターまで設置される。レトロなゲームセンター風のアーケード筐体も並んでいて、完全にエンタメ施設の様相だ。
同じフロアにはヨガ、フィットネス、音で心身を整える「サウンドバス」など、体と心を整えるプログラムも日替わりで実施される。
■2階はパリの暮らしが詰まったメインフロア
2階はパリのライフスタイルを体感するフロア。カフェ、コンセプトストア、PSGのトロフィー展示、リカバリー技術体験と、コンテンツが最も詰まっているフロアとなる。
■昼はパリのカフェ、夜はDJタイムに
会場内のカフェには、世界的な人気を誇るフランスのベーカリー「Maison Kayser(メゾンカイザー)」のヴィエノワズリー(クロワッサンやブリオッシュなどの菓子パン)と、パリ発のコーヒー専門店「La Brulerie de Belleville(ラ・ブリュルリ・ド・ベルヴィル)」のドリンクが並ぶ。
しかもこのカフェ、18時から20時はDJタイムに切り替わる。初日のオープニングには、フランスのクラブシーンを代表するDJ「MYD」が特別出演。日中はパリのカフェ、夜はパリのクラブと、同じ空間ながら2つの顔を見せる。
■トロフィー展示＆レジェンド選手が来場
2階にはPSGがこれまでに獲得した主要トロフィーも展示される。2024-25シーズンに獲得した「UEFAチャンピオンズリーグ」優勝トロフィーを目の前で見られる機会は、サッカーファンならずとも見逃せない。
また、レジェンド選手の来場も予定されている。ナイジェリア代表で、PSGで4年間プレイしたジェイ＝ジェイ・オコチャ、さらにハンドボール部門のレジェンド選手、ティエリ・オメイヤーとリュック・アバロも来日する。
■選手も使う最新リカバリー技術を体験！
2階の「フォーカス・スタジオ」では、PSGの選手たちが実際に使用している「Rebalance(リバランス)」というリカバリー技術を体験できる。回復・バランス・ウェルビーイングの向上を目的とした没入型プログラムで、事前予約制となる。
■コンセプトストアには日本のクリエイター作品がずらり
2階のコンセプトストアには、浮世絵とアメリカンポップを混ぜた独自のスタイルを持つイラストレーター・BEYや、 MAISONdes(メゾンデ)のMVアートワークで知られるNAKAKI PANTZ(ナカキパンツ)など、日本のクリエイターとのコラボアイテムが並ぶ。
さらに桜モチーフの「NEW ERA」キャップ、赤と青で再構築された「鉄腕アトム」フィギュア、アーティストRYOHEIによる特別コレクションなど、多彩な限定アイテムを展開する。
■3階はパリの名店ビストロが出店。日本のシェフとのコラボも
3階はレストラン階。パリ11区の名ビストロ「Bistrot Paul Bert」が特別出店し、フランスの伝統料理に着想を得たメニューを提供する。
2026年5月3日(祝)から5日(祝)にかけては、東京の人気フレンチ「Méli Mélo」「Pignon」とのコラボディナーも展開予定。さらにラウンジと日本酒バーも併設され、フランスと日本の食文化が交差する空間となる。
■5月5日「こどもの日」はPSGマスコット×ソニックが共演
2026年5月5日(祝)は、家族向けの特別プログラムを実施する。PSG公式マスコット「Germain(ジェルマン)」と、セガの人気キャラ「ソニック」によるミート＆グリートのほか、キッズダンスパーティー、ハンドボール体験、書道ワークショップ、ファミリーヨガと、家族で1日過ごせるプログラムが詰め込まれている。
■ソーシャルラン、サッカーゲーム大会も開催
2026年5月3日(祝)10時からは、PSG東京サポータークラブと連携した、みんなで走るランニングイベントがスタート。5月4日(祝)11時からは、人気サッカーゲーム「EA Sports FC」のトーナメント大会も開催される。
ポップアップの開催期間は2026年5月2日(土)から5日(祝)の4日間、11時から21時まで。会場は渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」。入場は無料だが、リカバリー体験や一部プログラムは事前予約制・人数制限あり。「今年のGWはどこへ出かけよう」と迷っているなら、ぜひ渋谷に足を運んでみては。
ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO
期間：2026年5月2日(土)〜5月5日(祝)
会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO 東京都渋谷区宇田川町19-3
時間：11時〜21時
料金：無料※一部コンテンツは事前予約制・人数制限あり
アクセス：JR渋谷駅ハチ公口より徒歩約5分
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。