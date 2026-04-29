【1位〜6位】4月30日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】乙女座 総合運：★★★★★

あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。



恋愛運

愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。嬉しいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。



金運

最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。



ラッキーアイテム：メモ帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。嬉しいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。金運最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。ラッキーアイテム：メモ帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】水瓶座 総合運：★★★★☆

したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんな嬉しい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。



恋愛運

主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、優しい表情で目を合わせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。



金運

髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。



ラッキーアイテム：シール



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】天秤座 総合運：★★★★☆

周りの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。



恋愛運

会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。



金運

大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分の中でお金に対する感謝を確かめると〇。



ラッキーアイテム：リップクリーム



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】山羊座 総合運：★★★★☆

老若男女、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。



ラッキーアイテム：スマホグッズ



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】双子座 総合運：★★★☆☆

強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。



恋愛運

フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。



金運

どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！



ラッキーアイテム：入浴剤



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】獅子座 総合運：★★★☆☆

静かにあれこれと考えを巡らせていると、どんどん頭が冴えてくる日です。人との連絡は控えて、ひとりで過ごす時間を作るのがオススメ。読んだことのないジャンルの本や、普段は観ない映画などを楽しんでみて。



恋愛運

そんなつもりはなくても、あなたの言葉が皮肉や嫌味として伝わってしまう可能性がある恋愛運。盛り上がりそうな冗談や笑い話も、今日は控えるのがよさそう。片想いの相手とは距離を置いて。恋人への連絡は、軽い挨拶だけでもOK。



金運

運用や投資について｢これ以上の方法はない｣と、思うほどのアイデアが浮かぶかもしれません。しかし今日は、重要なリスクが見えていないのかも。じっくり検討するつもりでいると〇。ただ、節約のアイデアは早速試すとgood。



ラッキーアイテム：ボールペン



ラッキーカラー：レモンイエロー