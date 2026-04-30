バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、大人向けプラキットブランド「SMP［SHOKUGAN MODELING PROJECT］」から、「グレートマジンガー ファイヤーオン！セット」の予約受付を、2026年4月20日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」限定ではじめた。発送は12月の予定。

強化装備「グレートブースター」を限定オプションとして同梱

1974年に「マジンガーZ」の続編として放映された「グレートマジンガー」のアニメカラーVer.が同ブランドから登場。頭部や腕部、脚部の配色が一般品とは異なる仕様だ。全高は約145ミリ。

操縦席となる小型戦闘機「ブレーンコンドル」は、頭部にセットできる「合体用」に加え、単体での形状を重視した「見栄え用」が同サイト限定品仕様として付属する。キャノピー部分にはクリアパーツを使用している。

本セットのみのオプションとして、グレートマジンガーの飛行能力や攻撃力を高めるため開発されたという設定の強化装備「グレートブースター」を同梱。単体での飛行状態と合体状態を再現可能。「スクランブルダッシュ」は、飛行状態と着陸状態を再現できる2種のパーツを備える。

そのほか、「マジンガーブレード」「ドリルプレッシャーパンチ」などの武器パーツ、「サンダーブレーク」用手首、「ニーインパルスキック」再現用パーツなど、豊富なオプションパーツおよびエフェクトパーツを同梱する。

価格は9900円（税込）。