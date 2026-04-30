【実話】夫に侮られて浮気されていた妻!?家庭を顧みない夫と離婚＆養育費などを堂々と請求【著者に聞いた】
【漫画を読む】夫に侮られて浮気された妻だが…!?
家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作をお届けするとともに、著者に夫自身の離婚に関する本音についてもインタビューした。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
家に帰ると妻から怖い表情で「話があります」と言われ、リビングの椅子に座る夫。娘の誕生日を忘れて浮気相手と会っていたのに、夫は娘が自分に懐かないことが気に入らないようだが、それに対して「自業自得でしょ？」と話す。
そして妻は以前、探偵に「あなたを自分よりレベルが下だと侮られているから浮気されたのでは？」「家庭を壊した罰を与えられるのは、奥様であるあなただけなんです」という言葉を思い出し、夫がかけていたメガネを目の前で壊す。その後「現実が見えなくなってるんだから、メガネなんて要らないでしょ？」と告げると、夫に堂々と離婚届を渡すのであった。
■父親の不倫にショックを受ける娘
その後、妻と娘の庵は義父母の自宅へ行き、離婚をすることを伝える。庵は高校受験という大切な時期に、父親の不倫を知ってショックを受けているようだ。義母は息子が不倫をしていたことを受け入れられない様子だったので、妻は義父母に不倫の写真や音声などの証拠を見せる。
数々の証拠を見せられて、息子が不倫をしていることをようやく理解する義父母。一方、庵は「これがお父さんの本音なんだって聞けてよかった」「私たち親子の未来にお父さんはいてほしくないの」と話すのである…。
その後夫は妻に離婚を告げられて、慰謝料や養育費などを請求されていることを両親に相談。著者に夫自身は本当は離婚したくなかったのではないかと伺うと、「よくあるその場では応じたけど、冷静になったらだんだんまずいのではないかと不安になったのかなと(笑)。自分が提案するのはいいけど、見下していた相手から言われるとおもしろくないという心理もあるのかなと自分はフォロワー様からこのお話を聞いてそう考えました」とご自身の考えも交えて話してくれた。
家事しないと死ぬ旦那さんはほかにもたくさんの作品を描いているので、興味があればこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。