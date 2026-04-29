亡き愛犬との心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破し、「涙が零れました」「本当に帰ってきたみたい」「素敵なプレゼントですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：愛犬を亡くした夫婦→妻が夫に内緒で『そっくりのぬいぐるみ』を渡した結果…涙が止まらない『再会の瞬間』】

550日ぶりの再会

TikTokアカウント「kiy8651」の投稿主さんは、等身大のわんこのぬいぐるみを作成しているといいます。今回は、愛犬の『杏』ちゃんを亡くしたという飼い主さんから依頼を受けたそう。奥様からご主人へのプレゼントだったそうです。

ご夫婦は、杏ちゃんが亡くなってから、喪失感でいっぱいでした。あまりの寂しさに耐えきれず、そろって夜遅くまで仕事をして紛らわそうとしていたとか。また、そのころから徐々に家族の会話も減っていったのだそう。

そんなある日、ご主人が帰宅すると、そこには杏ちゃんそっくりのぬいぐるみが…。杏ちゃんを火葬でお見送りしてから、実に550日ぶりの再会でした。

溢れる思いと喜び

ご主人は、「え…？」と驚きの表情を浮かべていたといいます。奥様は、このときのご主人について、「色々な感情がこもっていた」と綴っていたそう。

ゆっくりと杏ちゃんのぬいぐるみに近づき、直接触れてみることにしたご主人。久しぶりに触れたフワフワの毛並みは、ご主人の心を温かく溶かしたようです。

愛おしそうな表情でぬいぐるみを見つめたご主人は、そのままぬいぐるみをぎゅっと抱きしめたそう。その優しい手つきから、杏ちゃんへの愛が伝わります…。

笑顔が戻った家族

奥様は、杏ちゃんにそっくりなぬいぐるみが家にやってきたことで、家族に笑顔が戻ったと話していたとか。見たいのに見られない、触れたいのに触れられないという悲しみが、ぬいぐるみの存在によって和らいだのかもしれません。

投稿主さんは、愛犬を失った飼い主さんの気持ちに寄り添い、再び前に進めるようサポートしたいという想いで制作しているそう。忘れないことと前を向くことは同時にできるとも綴っています。ご家族の愛情あふれるエピソードは、わんこと暮らす人なら誰もが共感できるのではないでしょうか。

この投稿には「どれだけ愛していたか分かります」「とても素敵だと思います」「言葉にならないってこういうこと」などの温かなコメントが寄せられています。

ぬいぐるみにまつわるさまざまなエピソードは、TikTokアカウント「kiy8651」の他の投稿からもチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kiy8651」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。