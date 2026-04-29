【品川プリンスホテル】次に流行るのはコレ!?　女性料理人が手がける「チャイニーズアフタヌーンティー」提供開始

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（東京都港区高輪）は4月20日から6月21日までの期間限定で、中国料理 品川大飯店（メインタワー 4F）にて「Chinese Afternoon Tea〜翡翠色にときめくご褒美時間〜」を販売します。

■“翡翠色にときめくご褒美時間”を提供

昨今、新たな“進化系”として定着しつつある「チャイニーズアフタヌーンティー」。

新緑の季節を思わせるカラーからインスピレーションを得た食材に、ホテル料理人独自の発想や現代的なアレンジを加え、伝統的な中国料理の枠にとらわれない、季節感あふれる特別なティータイムを創り上げました。

魚介の旨みあふれる「ズワイ蟹の紹興酒漬け」や「海の幸と翡翠麺のやきそば」、「中華風アボカドバーガー」などのセイボリーをはじめ、スイーツにはノンアルコールでありながらカクテルのような味わいが特徴の「キウイのモクテル モヒート」や、抹茶餡を包んだ「胡麻団子」など、食事としても満足できるメニューとなっています。

本年3月28日にグランドオープン、そしてまちびらきを迎えた「TAKANAWA GATEWAY CITY」及び「OIMACHI TRACKS」を含む広域品川圏。

日本と世界をつなぐ玄関口としてさらなる進化を遂げるこの地で、ホテルコンセプト「FUN! Goes On」を体現した食体験を通じ、未来へと歩む街と響き合うひとときを届けます。

■開催概要

「Chinese Afternoon Tea〜翡翠色にときめくご褒美時間〜」

【場所】中国料理 品川大飯店（メインタワー 4F）

【期間】2026年4月20日〜6月21日

【料金】6,000円（税込み・別途サービス料13%）

【問い合せ】レストラン総合予約 TEL：03-5421-1114 （受付時間10:00A.M.〜6:00P.M.）

詳細URL：https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/daihanten/chinese.afternoontea/

【前菜】

・ズワイ蟹の紹興酒漬け

【3連プレート】

・肉団子の熟成黒酢ソース

・烏賊の大葉炒め

・海老のマヨネーズソース 彩りサラダ仕立て

【点心】

・小籠包・翡翠蒸し餃子・ふかひれ餃子

【スープ】

・ふかひれ入りコーンスープ

【円台】

・抹茶餡の胡麻団子／ピスタチオクッキーサンド

・タピオカ抹茶ミルク

・メロンの杏仁豆腐

・洋ナシとココナッツのタルト マンゴーソース

・キウイのモクテル モヒート

・中華風アボカドバーガー XO醤ソース

【麺飯】

・海の幸と翡翠麺の焼きそば 柚子の香り

【デザート】

・エメラルドをイメージしたミニパフェ

【飲み物】オプション 1ポット 1,000円より（税込み・別途サービス料13%）

・選べる中国茶 7種（ホットのみ）

●白龍珠 ●白牡丹 ●仙女花籃 ●仙桃茉莉花茶 ●凍頂烏龍茶 ●プーアル茶 ●茘枝紅茶

※同社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応については、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとなります。特定原材料8品目の対応を希望の場合は事前に申し出てください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります。

※状況により営業内容が変更となる場合もあります。最新の情報は公式Webサイトを確認してください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（4月2日）の情報です。

（エボル）