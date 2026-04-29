コンビニ外国人スタッフ増加による接客レベル低下の闇「ロボットやセルフレジにした方がいい」
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フロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「『温めて』→外国人店員ブチギレ…コンビニで何が？」と題した動画を公開した。SNSで拡散されている、コンビニの外国人スタッフが客に激怒する動画を視聴し、該当スタッフの対応や、日本のコンビニ業界が抱える接客問題について厳しい苦言を呈した。
動画内でフロリアン氏は、客が商品を「温めてください」と頼んだことに対し、外国人スタッフが腹を立てて横柄な態度をとる様子を視聴。その上で、「どう見ても外国人が全部悪いと思います」と断言し、「よくこんなボロボロの日本語で怒ろうとするな」「自分のボロボロの日本語でお客さんに注意しようと思っているの理解できない」と、スタッフの非常識な対応を痛烈に批判した。
さらに、近年コンビニで働く外国人スタッフが増加している社会的背景に触れつつ、全体の接客レベルが低下していると指摘する。挨拶をしても無視されたり、商品を投げやりな態度で渡されたりする自身の経験を振り返り、「日本の文化、日本の価値観の理解と、簡単で怒るなど全部含めて、まだお客さんと会話させたらあかんレベルな人」と苦言を呈した。人手不足の現状には理解を示しつつも、不快な対応をされるくらいなら「セルフレジにしましょうよ」「もうちょっとロボットがいい」と、無理に日本語が不自由な外国人を雇用するより機械化を進めるべきだと提言している。
最後にフロリアン氏は、日本で働く外国人に向けて「違う国ってのは自分の文化のままで日本で住むってのは違う。日本で働きたいんやったら頑張って学ぶ」と、現地の文化を尊重する姿勢の重要性を説いた。「分からない限りで、もう黙った方がいい」と厳しい言葉を投げかけつつ、こうしたトラブルがネットに拡散されることで、日本で暮らす外国人全体のイメージ低下に繋がることへの強い危機感をあらわにして動画を締めくくった。
動画内でフロリアン氏は、客が商品を「温めてください」と頼んだことに対し、外国人スタッフが腹を立てて横柄な態度をとる様子を視聴。その上で、「どう見ても外国人が全部悪いと思います」と断言し、「よくこんなボロボロの日本語で怒ろうとするな」「自分のボロボロの日本語でお客さんに注意しようと思っているの理解できない」と、スタッフの非常識な対応を痛烈に批判した。
さらに、近年コンビニで働く外国人スタッフが増加している社会的背景に触れつつ、全体の接客レベルが低下していると指摘する。挨拶をしても無視されたり、商品を投げやりな態度で渡されたりする自身の経験を振り返り、「日本の文化、日本の価値観の理解と、簡単で怒るなど全部含めて、まだお客さんと会話させたらあかんレベルな人」と苦言を呈した。人手不足の現状には理解を示しつつも、不快な対応をされるくらいなら「セルフレジにしましょうよ」「もうちょっとロボットがいい」と、無理に日本語が不自由な外国人を雇用するより機械化を進めるべきだと提言している。
最後にフロリアン氏は、日本で働く外国人に向けて「違う国ってのは自分の文化のままで日本で住むってのは違う。日本で働きたいんやったら頑張って学ぶ」と、現地の文化を尊重する姿勢の重要性を説いた。「分からない限りで、もう黙った方がいい」と厳しい言葉を投げかけつつ、こうしたトラブルがネットに拡散されることで、日本で暮らす外国人全体のイメージ低下に繋がることへの強い危機感をあらわにして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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