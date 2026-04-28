「顔がタイプだから」思わせぶりな25歳女子に沼る男性→承認欲求の果てに待つ“驚愕の真相”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
X(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家、港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスでは、新作漫画「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」を連載している。本作は、それぞれタイプの違う「こじらせ方」をした25歳女性4人を描く恋愛群像劇だ。「本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに、脇役のような生活をしている」彼女たちのリアルな心情を捉えた描写は、時に議論が巻き起こるほどの大きな共感を集めている。
■思わせぶりな女性「るか」の承認欲求
今回は、思わせぶりな行動で男性を翻弄する女性「るか」編の2回目だ。本作で「尽くさせ方」をテーマにしたきっかけについて、港区カンナさんは「尽くさせるのがうまい子は、裏返すと満たされたい、愛されたい願望があると思います。そういう気持ちを持った女の子を描きたいと思い、このテーマにしました」と語る。
■「顔がタイプ」な女性に男性がハマる理由
るかのような女性に尽くしてしまう男性が多い理由について聞くと、「顔がタイプな彼女に喜んでもらいたい、そのためなら高価なものでも買ってあげたいという男性が、そういう気持ちをくすぐるのがうまい女の子にハマっていってしまうのだと思います」と分析。さらに、恋愛において顔は重要かという問いには「価値観の一致や性格の相性は大事だと思いますが、やはり恋愛の入り口において、顔がタイプかどうかは重要だと思います」と、独自の視点を明かしてくれた。
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