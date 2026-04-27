アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の大谷映美里が、人気アニメのコスプレショットを公開した。

２４日に「赤髪にしてみたよ」と髪色を変えたことを報告していた大谷が２６日、自身のインスタグラムを更新。「チェンソーマンのマキマさんのコスプレしてみた！赤髪だからできるって思い立って今日やってみたよ」と記し、アニメ化もされた人気漫画「チェンソーマン」に登場する女性キャクター・マキマになりきったショットをアップ。赤髪を後ろで１つの三つ編みにまとめ、白シャツに黒ネクタイ、パンツスタイルで決めている。

「オンラインお話し会ありがとうございました みんながお家やお出かけ先から話しに来てくれてちょっと身近に感じられるこの時間が大切 明日からも一緒に頑張りましょ〜！」とファンにメッセージを送った。

この投稿には、「わん！！すき」「凄い！いい！！ほまに可愛すぎて」「まじで二次元から出てきた？？」「本物のマキマみたい」「めちゃめちゃ似ていてびっくり！」「あげれます心臓」「似合いすぎ吐血する」「めっちゃ似合うやん」などのコメントが寄せられた。