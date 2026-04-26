憧れのタワマン生活「低層階は黙ってて」→最上階ボスママの“洗礼”に震える…3家族の予想外の展開【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
九州から念願の東京転勤でタワマン低層階(6階)に引っ越してきた渕上家。息子の悠真が近所の野球チームでエースになるが、最上階に住むボスママ・恵の反感を買い、風当たりが強くなってしまう。渕上家は、中層26階の瀧本家、高層42階の堀家と交流するなかで、夫の勤務先や子どものお受験など、地方暮らしでは知らなかったマウントの取り合いに巻き込まれていく。そんなタワマンで起こる3家族の虚栄と内情を描いたのが、窓際三等兵さん原作、グラハム子(@gura_hamuco)さん漫画による「タワマンに住んで後悔してる」だ。
■子持ち主婦のリアルな葛藤を漫画に込めて
本作はセミフィクションであり、グラハム子さんは原作が完成した段階から漫画制作に携わった。「私は東京に住んだことがないのですが、東京出身のママ友から話を聞きました。東京と地方では価値観が違い、新たな世界を知ることができました」と語る。
内容はほぼ原作通りだが、主人公と同じ子持ち主婦であるグラハム子さんの視点が存分に生かされている。「原作者の方から『主婦の世界はグラハム子さんのほうがわかると思うので』と言っていただき、よりリアルな描写になりました。ママたちの会話や仕事と母親業の葛藤、教育の悩みなどは私の日常でもあり、自然に情景が浮かびました」と制作の裏側を明かす。
■誰もが共感できる「見えないカースト」の苦悩
居住階のヒエラルキーについて、グラハム子さんは「せっかく家を買ったのに心が休まらないのはつらいです。でも、家以外なら『タワマンに住んでいる』という優越感を持てるのかもしれません」と話す。本作は単なるセレブの嫉妬劇ではない。「3家族の外から見えるイメージと内情の違い、外側しか見えないからこその葛藤が見どころです。学校内カーストや職場での嫉妬など、タワマンに限らず誰もが一度は経験する複雑な心をわかりやすく表しています。皆それぞれ必死に生きているんです」と、作品に込めた思いを語ってくれた。
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取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)