素敵な出会いが期待できそうな大学サークル９パターン
彼氏をつくるためにサークルに入るわけではないけれど、どうせ入るなら素敵な男性が多いサークルがいいな…と密かに考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「素敵な出会いが期待できそうな大学サークル」はどんなサークルなのか聞いてみました。
【１】好きな音楽で仲良くなれる「軽音サークル」
「音楽の趣味が合う仲間がみつかる！ みんなノリもいいし」（１０代女性）という意見のように、好きな音楽の話で盛り上がれるところがポイントのようです。歌や楽器の腕を磨いて、ライブで披露できるようになれば、お客さんや他のバンドの人などサークル以外での交流も期待できそうです。
【２】誠実な男性が集まりそうな「ボランティアサークル」
「ボランティア精神がある人は誠実」（２０代女性）という意見のように、誠実な男性と出会える可能性が高そうです。ボランティア精神を発揮し心を込めて活動を続ければ、他のメンバーとも共感し合えるでしょう。
【３】マッチョな男性に囲まれる「ラグビーサークル」
「体育会系の硬派な感じがする」（１０代女性）という意見のように、ガッチリした体形と硬派なイメージがいいという女性もいます。また、圧倒的に男性の方が多いサークルなので、その分、やさしく接してもらえるでしょう。
【４】育ちが良さそうな男性が集まる「ゴルフサークル」
「どことなく紳士な感じがする」（２０代女性）のように、育ちが良さそうな男性が集まるのでいいという女性もいます。ゴルフは女性も親しみやすいスポーツなので、気になる先輩に教えてもらうなど、アプローチするチャンスも多そうです。
【５】男性と一緒に汗を流す「テニスサークル」
「一緒にペアを組んだり、みんなで合宿にいったりできる！」（１０代女性）のように、男女が一緒に楽しめるところがいいという女性もいます。ただし、テニスサークルにも硬派なサークル、イベント中心のサークルなど色々あるので、自分に合うところを探しましょう。
【６】星を見ながら語り合う「天体サークル」
「ピュアな人が多そう」（２０代女性）のように、星空が好きで純粋な男性が集まるところがいいという女の子もいます。泊りがけで星を見に出かけ、夜空の下で語り合うなど、天体サークルならではのロマンチックなイベントも、男女の距離を縮めてくれるでしょう。
【７】旅で絆を深める「旅行サークル」
「一緒に行動する時間が長いので、男性の素が見える」（２０代女性）という意見のように、旅行中に男性のかざらない姿を見ることができるようです。また旅先の思い出やトラブルについてなど、旅行後の話題も尽きないところも仲を深める要素になるでしょう。
【８】共同作業で仲間意識が強まる「大学祭実行委員会」
「みんなで学祭をつくるという一体感がいい！」（２０代女性）という意見のように、仲間との共同作業ができるところがいいという女性もいます。遅い時間まで一緒に作業をしているうちに、お互いに親近感を抱き始め、いつの間にか付き合っていた…というケースも多そうです。
【９】大空へ夢を馳せる「鳥人間サークル」
「探究心や夢を持った男性が集まるから」（２０代女性）のように、ストイックに目的に向かう男性が集まっていると語る女性もいます。一つのことに夢中になっている男性を応援したいという女性にピッタリのサークルかもしれません。
この他にはどんな「素敵な出会いが期待できそうな大学サークル」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】好きな音楽で仲良くなれる「軽音サークル」
「音楽の趣味が合う仲間がみつかる！ みんなノリもいいし」（１０代女性）という意見のように、好きな音楽の話で盛り上がれるところがポイントのようです。歌や楽器の腕を磨いて、ライブで披露できるようになれば、お客さんや他のバンドの人などサークル以外での交流も期待できそうです。
「ボランティア精神がある人は誠実」（２０代女性）という意見のように、誠実な男性と出会える可能性が高そうです。ボランティア精神を発揮し心を込めて活動を続ければ、他のメンバーとも共感し合えるでしょう。
【３】マッチョな男性に囲まれる「ラグビーサークル」
「体育会系の硬派な感じがする」（１０代女性）という意見のように、ガッチリした体形と硬派なイメージがいいという女性もいます。また、圧倒的に男性の方が多いサークルなので、その分、やさしく接してもらえるでしょう。
【４】育ちが良さそうな男性が集まる「ゴルフサークル」
「どことなく紳士な感じがする」（２０代女性）のように、育ちが良さそうな男性が集まるのでいいという女性もいます。ゴルフは女性も親しみやすいスポーツなので、気になる先輩に教えてもらうなど、アプローチするチャンスも多そうです。
【５】男性と一緒に汗を流す「テニスサークル」
「一緒にペアを組んだり、みんなで合宿にいったりできる！」（１０代女性）のように、男女が一緒に楽しめるところがいいという女性もいます。ただし、テニスサークルにも硬派なサークル、イベント中心のサークルなど色々あるので、自分に合うところを探しましょう。
【６】星を見ながら語り合う「天体サークル」
「ピュアな人が多そう」（２０代女性）のように、星空が好きで純粋な男性が集まるところがいいという女の子もいます。泊りがけで星を見に出かけ、夜空の下で語り合うなど、天体サークルならではのロマンチックなイベントも、男女の距離を縮めてくれるでしょう。
【７】旅で絆を深める「旅行サークル」
「一緒に行動する時間が長いので、男性の素が見える」（２０代女性）という意見のように、旅行中に男性のかざらない姿を見ることができるようです。また旅先の思い出やトラブルについてなど、旅行後の話題も尽きないところも仲を深める要素になるでしょう。
【８】共同作業で仲間意識が強まる「大学祭実行委員会」
「みんなで学祭をつくるという一体感がいい！」（２０代女性）という意見のように、仲間との共同作業ができるところがいいという女性もいます。遅い時間まで一緒に作業をしているうちに、お互いに親近感を抱き始め、いつの間にか付き合っていた…というケースも多そうです。
【９】大空へ夢を馳せる「鳥人間サークル」
「探究心や夢を持った男性が集まるから」（２０代女性）のように、ストイックに目的に向かう男性が集まっていると語る女性もいます。一つのことに夢中になっている男性を応援したいという女性にピッタリのサークルかもしれません。
この他にはどんな「素敵な出会いが期待できそうな大学サークル」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）