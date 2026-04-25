「こんな店じゃ食べられない！」隣席トラブルにヒヤッ、、 店員の対応がすごすぎた【実体験】

これは筆者自身の体験です。家族との穏やかなディナータイムを楽しんでいたある日、隣のテーブルから男性の怒鳴り声が聞こえてきました。メニューの選択肢に不満を持つその男性に、店員が冷静に対応する姿を目の当たりにし、感情的にならずに冷静さを保つ大切さを再認識した出来事です。

ある日のレストランでの騒動

ある日、家族と一緒に静かなレストランでディナーを楽しんでいた時のことです。周囲は穏やかな雰囲気で、私たちも心地よい時間を過ごしていました。ところが、突然隣のテーブルから男性の怒鳴り声が聞こえてきたのです。「こんなにメニューが少ないなんて、どういうことだ！」と、明らかにイライラした様子で叫んでいました。

突然の騒音に驚く周囲

その男性はメニューの選択肢が少ないことに不満を持っていたようで、注文を待つスタッフに対して「こんな店では食べられない！」と怒鳴りつけていました。その騒動はすぐに他のテーブルにも響き渡り、周りの客たちは困惑している様子でした。私たちも少し気まずさを感じましたが、何より驚いたのはその男性の激しい反応でした。

店員の冷静で温かい対応

その時、店員が静かに近づいてきました。「申し訳ございません、お客様。こちらのレストランは料理の質にこだわっておりますので、メニューを絞って提供させていただいております」と、冷静に優しく説明を始めたのです。「季節ごとの旬の食材を使ったメニューも取り入れておりますので、ご不便をお感じの際はぜひおすすめをご案内いたします」と続けました。

男性の気持ちが少し和らぐ

店員の落ち着いた対応に、男性の表情が少し和らいだのが見て取れました。「なるほど、そういうこだわりがあったのか」と男性が言うと、店内の雰囲気が急に穏やかになりました。その後は男性も静かにメニューを選び、食事を楽しみ始めました。

冷静さと温かさが問題解決のカギ

店員の冷静で温かい対応が、トラブルを解決する大きな力になったことを実感しました。感情的にならずに冷静に対応することで、問題は解決し、みんなが気持ちよく過ごせる時間に戻ることができたのです。どんな状況でも冷静さと温かさが重要だということを教えてくれる出来事でした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2026年3月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。