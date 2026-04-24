「最高のデレデレ顔」「こんなに笑顔の犬は見たことない！」大好きな先生に会った豆柴のとろける笑顔
【画像を見る】「犬ってこんな顔するの？」誰もが驚いた豆柴の全力の笑顔
好きな人に会うと自然と笑顔になってしまうのは、大人も子どもも一緒。そして、どうやらワンちゃんも同じようです。
「かわいすぎる！」と話題となっているのは、hanachan_1111さんがInstagramに投稿した豆柴姉妹はなちゃんとまるちゃんの映像。
とびきり幸せそうな2匹の表情に2.8万いいねと200件以上のコメントが寄せられています。
週に一度、犬の学校に通っているはなちゃんとまるちゃん。学校が相当楽しいようで、かわいらしい鳴き声をあげながら車の中で大騒ぎです。
ようやく到着した大好きな学校。しかしすぐに車から降りるのではなく、ケージに前足をかけ、2匹そろって首をきょろきょろ。右…左…いったい誰を探しているのでしょうか？
2匹が探していたのは、大大大好きな学校の先生。先生を見つけた途端、ゆるゆるになる表情がなんともたまりません。
「きゅ〜ん」と小さく鳴きながら目を細めるまるちゃんは、耳までペタリ。「最高のデレデレ顔は先生にだけ」と書かれたキャプションにも納得できます。
名前を呼びながら近づいてくる先生に、ケージの中でおおはしゃぎするまるちゃん。鳴き声が「すき〜」と聞こえるのは、気のせいではないのかもしれません。
前足をばたつかせ身を乗り出すまるちゃんは、今にもケージから飛び出しそうな勢い。ちなみに先生には週に一度会っているそうですが、それでもいつも大喜びするのだとか。
いつも満面の笑みで会ってくれる生徒がいたら、先生もうれしくてたまらないですよね。
この投稿にコメント欄は「こちらまでふにゃふにゃの顔になっちゃいます」「とびっきりの笑顔って、こういう事をいうんだろうな」「切れ長の目が嬉しくてタレ目になっちゃってる」とたくさんの温かな声が届いています。
とろけそうなまるちゃんの笑顔に、飼い主さんも先生も、そして視聴者さんも幸せに包まれたようです。
■飼い主さんにお話をお伺いしました
飼い主さんにお話を聞いたところ「『反応が人間っぽい』『こんなに笑顔の犬は見たことない！』『先生が羨ましい』などのコメントが多くて、私も思わず笑ってしまいました。
普段からはなまるを知っている友人や知人からも連絡をもらうことが多く、『過去1番の反応だね』と言われました」と答えてくれました
映像に出てくる先生は、お世話になっているドッグトレーナーの先生だそうです。
「普段からアジリティーのようなドッグスポーツやトレーニングを教えていただいていて、2匹とも先生のことが大好きなんです。はなまるにとって家族以外で一番好きな人、いや…もしかしたら家族より好きかもしれません。
基本的に家ではおっとり過ごしていることが多いのですが、アジリティーをする時はアスリート犬に変身します。そのギャップも面白いです」と笑いながら話してくれました。
■おうちでは常にぴったり！はなちゃんとまるちゃんの平和な日常
hanachan_1111さんのInstagramには、はなちゃん＆まるちゃんの日常がたくさん投稿されています。
ソファの上でおもちゃのサッカーボールに顔を乗せ、気持ちよさそうにまどろんでいるはなちゃん。そんなはなちゃんのボールを狙うのは…。
もちろん妹のまるちゃん。視線はボールに釘づけ、すたすたとソファに近づき、あっという間にはなちゃんからボールを奪ってしまいます。
さらには、ソファに跳び乗り、くわえたボールと頭ではなちゃんをぐりぐり。くりくりの黒目で床を見つめるはなちゃんは、まるで「なんで？」と言いたげな表情です。
ただただ戸惑っている様子が笑いを誘います。
ぐりぐり攻撃から逃げようと、ソファから跳び降りるはなちゃん。そんなはなちゃんをすぐさま追いかけるまるちゃんは、どうしてもお姉ちゃんに遊んでもらいたい様子。
部屋の隅まで追いかけてきたまるちゃんに、はなちゃんもお手上げ状態で床にペタリ…。
「もぉ…」というキャプションが、はなちゃんの気持ちを代弁しています。
おやつタイムに仲良くソファに座るはなちゃんとまるちゃんは、それぞれ犬用ガムをぱくり。
しかし、上手にかみかみするはなちゃんの横で、まるちゃんはガムをくわえたままぼんやりです。いったいどうしたのでしょうか？
しばらくして聞こえてきたのは、「ぴ〜」というまるちゃんのかわいらしい鳴き声。
飼い主さんによると、まるちゃんには嬉しいと鳴いてしまうクセがあるそう。「ぴ、ぴ〜」と小さく鳴くまるちゃんは、いまだにガムを食べることはありません。
しばらくしてようやくまるちゃんもおやつタイム開始。
小さな手がちょこんと添えられているのも、愛らしいところです。
そんなまるちゃんですが、ガムを噛みながらはなちゃんにぐいぐい接近。どうやらガムに夢中すぎて、隣にいるはなちゃんのことはすっかり頭から抜けてしまったようです。お姉ちゃんはいつも大変ですね。
大好きな先生のもとで、日々トレーニングに励むまるちゃんは、ハードルもシーソーもポールくぐりもすっかりお手のもの。
「もう撮影が追いつかなくなってきた」と飼い主さんがコメントするほど、ぐんぐん上達しているそうです。
「『癒されました』『元気をもらいました』と言ってくださる方も多く、はなまるの動画が少しでも誰かの癒しになっているなら本当に嬉しいなと思いました」と締めくくってくれた飼い主さん。
無邪気でわんぱくなまるちゃんと、そんなまるちゃんに振り回されながらも優しく見守るはなちゃんは、これからもたくさんの笑いと癒しを届けてくれそうです。
仲良し姉妹の成長は、hanachan_1111さんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki