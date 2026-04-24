【略語クイズ】「エレクトロニック・スポーツ」の略語は？最近大人気の競技です！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「エレクトロニック・スポーツ」の略語は？
「エレクトロニック・スポーツ」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、アルファベット1文字＋カタカナ4文字で表しますよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「eスポーツ」でした！
eスポーツとは、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称のことです。
この言葉は、1980年台のコンピューターゲーム誕生を皮切りに、インターネットの普及によりゲームのスポーツ化が加速されたことで、2000年頃から使われるようになったそう。
近年では、IOC（国際オリンピック委員会）によって「オリンピックeスポーツゲームズ（Olympic Esports Games, OEG）」を開催することを正式に決定したことが話題となりました。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『一般社団法人 日本eスポーツ連合オフィシャルサイト』
ライター Ray WEB編集部