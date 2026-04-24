【略語クイズ】「エレクトロニック・スポーツ」の略語は？最近大人気の競技です！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、アルファベット1文字＋カタカナ4文字で表しますよ。

「エレクトロニック・スポーツ」の略語はなんでしょうか？

正解は「eスポーツ」でした！

eスポーツとは、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称のことです。

この言葉は、1980年台のコンピューターゲーム誕生を皮切りに、インターネットの普及によりゲームのスポーツ化が加速されたことで、2000年頃から使われるようになったそう。

近年では、IOC（国際オリンピック委員会）によって「オリンピックeスポーツゲームズ（Olympic Esports Games, OEG）」を開催することを正式に決定したことが話題となりました。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『一般社団法人 日本eスポーツ連合オフィシャルサイト』