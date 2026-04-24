【サンマルクカフェ】祇園辻利の抹茶スイーツに白桃ドリンク。「濃密」な期間限定メニューが登場《7月2日まで》

サンマルクカフェは、祇園辻利との期間限定コラボレーションメニューなど「濃密」がテーマの4商品を、2026年4月24日から7月2日まで販売します。

山梨県産の白桃を使ったスムージーとティーも

毎年好評だという京都の老舗・日本茶専門店「祇園辻利」とのコラボレーション商品が再び登場。今回のテーマは「濃密」で、祇園辻利の上質な抹茶を贅沢に使った「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」と「濃密抹茶パフェ」を用意しています。

加えて、これからのシーズンにぴったりな白桃のドリンクも同時発売。抹茶と同様"濃密"さにこだわったといいます。白桃をたっぷりと使用したジューシーな「濃密ピーチスムージー」、「濃密ピーチティー」の2種が登場します。

抹茶の奥深い味わいを堪能できるスイーツに、ジューシーな白桃の味わいのドリンクと、初夏の訪れを味覚で感じられるラインアップです。

・プレミアム濃密抹茶チョコクロ

祇園辻利の抹茶を生地、中のチョコレート、クリーム、トッピングに贅沢に使用した、抹茶づくしの1品。抹茶ならではの心地よいほろ苦さと甘さがマッチし、また生地には石臼挽きの小麦粉を配合するなど、香ばしく仕上げています。

価格は390円。プレミアムBOX（5個入）は1750円。

・濃密抹茶パフェ

新緑をイメージした華やかな見た目で、店内仕込みのぷるんとした抹茶ゼリー、濃い抹茶ソース、店内で焼き上げた、繊細な葉脈をかたどった抹茶リーフクッキーなどに、祇園辻利の抹茶をたっぷりと使っています。

スポンジケーキやマスカルポーネを折り重ね、抹茶ティラミスのような味わいと層の美しさも楽しめます。あずきの深い甘みと抹茶のほろ苦さが絶妙にマッチしています。

価格は850円。

・濃密ピーチスムージー

山梨県産の白桃を使用した、濃厚でジューシーな味わい。トッピングには、ごろっとした果肉感のある白桃果肉ソースを使い、すっきりとした甘さと濃密な飲みごたえを両立しています。

価格は720円。

・濃密ピーチティー

山梨県産の白桃とアイスティーを組み合わせ、すっきりゴクゴクと飲める、これからのシーズンに合うドリンクです。グラスの底に沈んだ新鮮な白桃果肉ソースはスプーンで食べられます。また、アイスティーからも白桃を感じられるよう仕上げています。

価格は650円。

いずれも7月2日までの販売予定ですが、予告なく販売終了となる場合があります。また、店舗によって価格が異なる場合があります。

「ハッピーチケット」キャンペーン

祇園辻利とのコラボ商品の販売を記念して、対象商品を購入した人にお得な「ハッピーチケット」を配布します。チケットを2枚集めた人は、次回ドリンクを購入する際に「チョコクロ」1個がもらえます。

チケット配布期間：4月24日〜6月14日

チケット使用（チョコクロ交換）期間：5月11日〜7月2日

対象条件：1会計850円以上かる、祇園辻利とのコラボ商品（プレミアム濃密抹茶チョコクロ、濃密抹茶パフェ）購入でチケット1枚配布

ハッピーチケットがなくなり次第配布終了です。プレゼント商品は売り切れの場合があります。デリバリーはチケット配布対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部