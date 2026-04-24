【サンマルクカフェ】祇園辻利の抹茶スイーツに白桃ドリンク。「濃密」な期間限定メニューが登場《7月2日まで》
サンマルクカフェは、祇園辻利との期間限定コラボレーションメニューなど「濃密」がテーマの4商品を、2026年4月24日から7月2日まで販売します。
山梨県産の白桃を使ったスムージーとティーも
毎年好評だという京都の老舗・日本茶専門店「祇園辻利」とのコラボレーション商品が再び登場。今回のテーマは「濃密」で、祇園辻利の上質な抹茶を贅沢に使った「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」と「濃密抹茶パフェ」を用意しています。
加えて、これからのシーズンにぴったりな白桃のドリンクも同時発売。抹茶と同様"濃密"さにこだわったといいます。白桃をたっぷりと使用したジューシーな「濃密ピーチスムージー」、「濃密ピーチティー」の2種が登場します。
抹茶の奥深い味わいを堪能できるスイーツに、ジューシーな白桃の味わいのドリンクと、初夏の訪れを味覚で感じられるラインアップです。
・プレミアム濃密抹茶チョコクロ
祇園辻利の抹茶を生地、中のチョコレート、クリーム、トッピングに贅沢に使用した、抹茶づくしの1品。抹茶ならではの心地よいほろ苦さと甘さがマッチし、また生地には石臼挽きの小麦粉を配合するなど、香ばしく仕上げています。
価格は390円。プレミアムBOX（5個入）は1750円。
・濃密抹茶パフェ
新緑をイメージした華やかな見た目で、店内仕込みのぷるんとした抹茶ゼリー、濃い抹茶ソース、店内で焼き上げた、繊細な葉脈をかたどった抹茶リーフクッキーなどに、祇園辻利の抹茶をたっぷりと使っています。
スポンジケーキやマスカルポーネを折り重ね、抹茶ティラミスのような味わいと層の美しさも楽しめます。あずきの深い甘みと抹茶のほろ苦さが絶妙にマッチしています。
価格は850円。
・濃密ピーチスムージー
山梨県産の白桃を使用した、濃厚でジューシーな味わい。トッピングには、ごろっとした果肉感のある白桃果肉ソースを使い、すっきりとした甘さと濃密な飲みごたえを両立しています。
価格は720円。
・濃密ピーチティー
山梨県産の白桃とアイスティーを組み合わせ、すっきりゴクゴクと飲める、これからのシーズンに合うドリンクです。グラスの底に沈んだ新鮮な白桃果肉ソースはスプーンで食べられます。また、アイスティーからも白桃を感じられるよう仕上げています。
価格は650円。
いずれも7月2日までの販売予定ですが、予告なく販売終了となる場合があります。また、店舗によって価格が異なる場合があります。
「ハッピーチケット」キャンペーン
祇園辻利とのコラボ商品の販売を記念して、対象商品を購入した人にお得な「ハッピーチケット」を配布します。チケットを2枚集めた人は、次回ドリンクを購入する際に「チョコクロ」1個がもらえます。
チケット配布期間：4月24日〜6月14日
チケット使用（チョコクロ交換）期間：5月11日〜7月2日
対象条件：1会計850円以上かる、祇園辻利とのコラボ商品（プレミアム濃密抹茶チョコクロ、濃密抹茶パフェ）購入でチケット1枚配布
ハッピーチケットがなくなり次第配布終了です。プレゼント商品は売り切れの場合があります。デリバリーはチケット配布対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部