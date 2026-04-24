世界的なベストセラー作家の村上春樹さん（７７）が約３年ぶりとなる新作長編小説「夏帆―Ｔｈｅ Ｔａｌｅ ｏｆ ＫＡＨＯ―」を刊行すると新潮社が２３日、発表した。発売日は７月３日で、単行本と電子版で同時に販売。税込み２８６０円、単行本は原稿用紙６５０枚分、全１巻の３５２ページとなる。

文芸誌「新潮」で２０２４年６月号から２６年３月号まで４回に分けて発表された「夏帆」シリーズを加筆修正し、長編として再構成された。新潮社は同日に同書の特設サイトを開設。「『正直いって、君みたいな醜い相手は初めてだよ』 ２６歳の絵本作家、夏帆は初対面の男にいきなりこう告げられた。とびきり美しくも賢くもなく、ただ少しばかり好奇心の強い彼女は、怒りよりもショックよりも、ただ純粋に驚いた。―この男はいったい何を告げようとしているのだろう？ しかしそれから彼女の周りでは、実にさまざまな奇妙な出来事が起こりはじめる」との、あらすじめいた文言を掲載している。

同社によると、村上さんの長編作品で女性単独の主人公は初めて。０９年の「１Ｑ８４」では、「青豆」という女性と「天吾」という男性がダブル主人公として交互に描かれていた。また、短編小説では１９９０年代に女性主人公を多く描いており、９６年「レキシントンの幽霊」に収録されている「氷男」「緑色の獣」などがある。

村上さんの長編は２３年の「街とその不確かな壁」以来１６作目。同作の初版は、３０万部だった。

◆村上春樹さんの長編小説

▼７９年７月（講談社）

風の歌を聴け

▼８０年６月（講談社）

１９７３年のピンボール

▼８２年１０月（講談社）

羊をめぐる冒険

▼８５年６月（新潮社）

世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド

▼８７年９月（新潮社）

ノルウェイの森

▼８８年１０月（講談社）

ダンス・ダンス・ダンス

▼９２年１０月（講談社）

国境の南、太陽の西

▼９４年４月、９５年８月（新潮社）

ねじまき鳥クロニクル

▼９９年４月（講談社）

スプートニクの恋人

▼０２年９月（新潮社）

海辺のカフカ

▼０４年９月（講談社）

アフターダーク

▼０９年５月、１０年４月（新潮社）

１Ｑ８４

▼１３年４月（文芸春秋）

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年

▼１７年２月（新潮社）

騎士団長殺し

▼２３年４月（新潮社）

街とその不確かな壁

◆村上 春樹（むらかみ・はるき）１９４９年１月１２日、京都市生まれ。７７歳。６８年に早大第一文学部入学し、在学中の７４年に都内でジャズ喫茶を開く。７９年、「風の歌を聴け」で群像新人文学賞を受賞しデビュー。１９８７年発表の「ノルウェイの森」は上下計１０００万部を売るベストセラーになり、春樹ブームが起きた。０６年のフランツ・カフカ賞、０９年のエルサレム賞など海外での賞も多数。