「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子チャンピオンシップ ファイナルは25日（土）から27日（月）にかけて実施される。

◼️SAGA久光スプリングス vs 大阪マーヴェラス

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トップ・オブ・トップを巡る物語は、いよいよクライマックスを迎えた。

崖っぷちから這い上がってきたのが、レギュラーシーズン2位のSAGA久光だ。開幕3連敗。選手15人（開幕当時）と、少数精鋭での戦いを強いられた。主力選手の怪我もあった。それでも、9年ぶりに復帰した中田久美ヘッドコーチのもと、選手一人ひとりが試合を重ねるごとに成長、レギュラーシーズンを36勝８敗の2位で折り返した。

チャンピオンシップもピンチの連続だった。PFUブルーキャッツ石川かほくと対戦したセミファイナルのGAME1は1－3で敗戦。続くGAME2はアタックで28得点を挙げたステファニー・サムディの活躍でフルセットの勝利をもぎ取ったものの、運命のGAME3は2セットダウンで再び窮地に。チームを救ったのは、2月に加入したジュリー・レングヴァイラーだ。第3セットからコートに入ると、高い打点のスパイクで一気に攻勢をかけた。二枚替えで入った井上未唯奈もネット際で存在感を発揮。試合をフルセットに持ち込み、第5セットは平山詩嫣、北窓絢音のブロックでペースをつかんだ。

不屈の精神がチームに勝利を引き寄せた。ホームの大歓声もチームの背中を押した。最後は荒木彩花が相手のスパイクをシャットアウト。右拳を突き上げて、感情を爆発させた。劇的な逆転勝利でファイナルに進出。中田ヘッドコーチは「選手、スタッフの誰一人として諦めることなく戦い続けられたことが勝因」とチームを讃えた。

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一方の大阪MVもチャンピオンシップに入ってギアを上げてきた。セミファイナルのNECレッドロケッツ川崎戦は圧巻だった。先勝して臨んだGAME2は、序盤からサーブが機能。NEC川崎のコンビネーションを封じ、レフトからの攻撃には徹底したブロックディフェンスで立ちはだかった。リベロの西崎愛菜は的確なポジショニングで広範囲をカバー。セッターの東美奈が巧みにトスを散らし、田中瑞稀がアタックで12得点、サマンサ・フランシスが10得点でチームを勝利に導いている。

鉄壁のディフェンス力がチーム最大の武器だが、ここまでの道のりは決して平坦だったわけではない。開幕2連敗からのスタートだった。コンディションにも波があった。レギュラーシーズンの通算成績は30勝14敗の4位。レギュラーシーズンを首位で通過した昨シーズンの37勝7敗から、黒星の数が2倍に増えた。それでも、全員が最高の状態でファイナルに臨めることについて、キャプテンの田中は「気持ちが昂ってくるなか、みんながチャンピオンシップに向けてリカバリーをしたり、食事や睡眠に関しても一人ひとりが考えて行動してきた」と手応え。就任2年目の酒井大祐ヘッドコーチも「持っているものをコートの上で最大限に発揮できるように準備していきたい」と連覇に向けて意欲を見せた。

泣いても笑っても今シーズンのラストマッチ。宮部愛芽世や小川愛里奈ら8選手の退団をすでに発表しており、勝って送り出したいというのは、チームに関わるすべての人に共通する思いだろう。

なお、レギュラーシーズンの両チームの対戦成績は1勝1敗。ホームの大阪MVが3－1で勝った第12節GAME1は、リセ・ファンヘッケがアタック決定率48.9%、チーム最多の22得点と躍動した。さらにブロックで4得点、サーブで1得点と無双の活躍を見せている。林琴奈はスピードのある攻撃で相手のブロックを翻弄。酒井ヘッドコーチが不在のなか、粘り強く勝ち切った。

GAME2はアウェーのSAGA久光が2セットダウンからフルセットに持ち込みリベンジを果たしている。相手に先行されるなか、修正能力の高さが光った一戦だった。荒木、平山はブロックでそれぞれ3得点。チームでブロックポイントを11得点挙げ、大阪MVの3得点を大きく上回った。サムディはアタックで27得点をマーク。試合の後半にかけて右肩上がりに調子を上げ、チームを勝利に導いた。

実力は伯仲している。経験値で上回る大阪MVの連覇か、それともチームの結束を高めるSAGA久光の奪還か。瞬き厳禁の一戦は、お互いの威信をかけた戦いになる。

■SVリーグ女子 チャンピオンシップ ファイナル 試合日程・放送情報・配信情報

SAGA久光スプリングス vs 大阪マーヴェラス

▼日時

GAME1：4月25日（土）13時35分～

GAME2：4月26日（日）16時05分～

GAME3：4月27日（月）18時45分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

横浜BUNTAI

▼放送

GAME1：BS-TBS、フジテレビNEXT

GAME2：NHK BS、フジテレビNEXT

GAME3：NHK BS、フジテレビNEXT

▼配信

J SPORTSオンデマンド