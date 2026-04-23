映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、東京ディズニーランドではアトラクション『スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー』において、4月23日から6月30日までの期間限定でマンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンを実施。初日となる4月23日にプレスプレビューが行われた。

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「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、“遠い昔、はるか彼方の銀河系”を舞台に、人気キャラクターたちと一緒にスタースピーダー1000で予測不能な宇宙旅行を楽しめるアトラクション。通常は体験するたびにストーリーが異なるが、4月23日から6月30日までの期間は、必ずマンダロリアンとグローグーからの通信を受けることのできる特別バージョンとなる。賞金稼ぎのマンダロリアンとフォースの力を秘めたグローグーから通信を受け、ゲストは予測不能な宇宙旅行を楽しむことができる。

プレスプレビューには、マンダロリアンやグローグーの仮装をしたゲスト約70名が参加。特別バージョンの「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」をいち早く体験した。

また、パーク内では4月23日から5月10日の期間、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のフォトパネルをもってゲストをお迎えするほか、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するグローグーのピンバッジなど『スター・ウォーズ』に関連するグッズも登場。

なお、トゥモローランドにある「ソフトランディング」では、宇宙をモチーフにしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ」が4月1日から販売中。バタフライピーシロップと乳酸菌飲料をベースにしたドリンクで、マンゴーの果肉入り。価格は750円となっている。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は5月22日に日米同時公開される。

（取材・文＝宮川翔）