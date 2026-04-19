DASH100人食堂 「愛媛県八幡浜市保内町編」
八幡浜市保内町は愛媛県の西部に位置する、瀬戸内海を望む自然豊かな街。
かつては、およそ1万8000人が住み、活気に溢れていたが、現在はその半分。
2005年に八幡浜市と合併した。
今回の応募者
田中杏果音(あかね)さん今年の春高校を卒業。
ふるさとを離れる前に町を盛り上げたいと、前回の100人食堂の放送後、番組にメールを送ってくれた。
助っ人シェフ
河野大地さん福岡市で大人気の“イタリアン屋台 バル河野"を営むシェフ。
作った料理
青パパイヤのマリネ
しらすのお好み焼き
日野出豚のミラノ風カツレツ
ヒラめし
アイゴとタチウオの塩釜焼き
いかめし
郄地特製芋煮
平家谷そうめん流し
八幡浜市保内町で、昭和40年代から続く・平家谷そうめん流し。
年間3万人以上が訪れる、町の大人気スポット。
今回、藤原がお手伝いし、高校で全長30mのそうめん流しを行った。
磯崎伝統の祭り 四ツ太鼓
250年以上前から八幡浜市保内町磯崎地区で続く、伝統の祭り『四ツ太鼓』。
コロナ禍以降、7年間休止していたが、今回特別に城島・藤原・慎太郎も参加させていただき、復活した！
川之石高校 書道パフォーマンス
南予で唯一、書道パフォーマンスを行う川之石高校書道部。
地域の祭りや各種イベントにも積極的に参加。力強いパフォーマンスで地域を盛り上げている。
今回は書道歴のある森本もパフォーマンスに挑戦！