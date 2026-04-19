田中杏果音(あかね)さん今年の春高校を卒業。 ふるさとを離れる前に町を盛り上げたいと、前回の100人食堂の放送後、番組にメールを送ってくれた。

八幡浜市保内町は愛媛県の西部に位置する、瀬戸内海を望む自然豊かな街。 かつては、およそ1万8000人が住み、活気に溢れていたが、現在はその半分。 2005年に八幡浜市と合併した。

平家谷そうめん流し

八幡浜市保内町で、昭和40年代から続く・平家谷そうめん流し。

年間3万人以上が訪れる、町の大人気スポット。

今回、藤原がお手伝いし、高校で全長30mのそうめん流しを行った。

磯崎伝統の祭り 四ツ太鼓

250年以上前から八幡浜市保内町磯崎地区で続く、伝統の祭り『四ツ太鼓』。

コロナ禍以降、7年間休止していたが、今回特別に城島・藤原・慎太郎も参加させていただき、復活した！

川之石高校 書道パフォーマンス

南予で唯一、書道パフォーマンスを行う川之石高校書道部。

地域の祭りや各種イベントにも積極的に参加。力強いパフォーマンスで地域を盛り上げている。

今回は書道歴のある森本もパフォーマンスに挑戦！