◆米大リーグ カブス４―２メッツ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・メッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２打数無安打で５試合ぶりに安打が出なかったが、２四死球で逆転勝ちに貢献した。カブスは４連勝で、メッツは泥沼１０連敗となった。

１点を追う２回は４番の先頭・ハップが中堅へ同点ソロ。追いついて本拠地が沸く中、誠也が１打席目に入ると、先発右腕・ペラルタの抜けた直球が左肘付近に当たり、死球で出塁した。これで今季は初出場となった１０日（同１１日）から８戦連続の出塁となった。同点の４回１死走者なしの２打席目は三ゴロ。同点の６回２死一塁ではフルカウントから四球を選んで出塁し、続く代打・ケリーの勝ち越し３ランにつなげた。２点をリードした８回２死一塁の４打席目は右腕・キンブレルと対戦して右飛に倒れた。

誠也は３月１４日（同１５日）のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）で右膝を負傷。開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えたが、１０日（同１１日）の本拠地・パイレーツ戦からメジャーの試合に出場している。前日１７日（同１８日）の本拠地・メッツ戦では１打席目に千賀から先制の適時打を放つなど、５打数２安打１打点をマークした。