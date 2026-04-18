北海道で「大たまごっち展」開催決定！ まめっちの部屋や成長体験が楽しめるエリアなど展開
携帯型デジタルペット『たまごっち』誕生30周年の記念展「大たまごっち展」が、6月6日（土）〜6月28日（日）の期間、北海道・札幌にあるサッポロファクトリー3条館3階で開催される。
【写真】ゲットしたい！ 「ローソンチケット」限定チケットに付いてくるグッズ
■ヘンテコで愛らしい生き物の魅力を深掘り
今回開催される「大たまごっち展」は、30年を振り返るだけでなく、まるで『たまごっち』の中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物“たまごっち”の魅力を深掘りできる展覧会。
『たまごっち』ゲートをくぐり液晶の中へ入ると、たまごっちたちが普段見ている景色からはじまり、まめっち、くちぱっち、みみっちの住んでいる部屋を再現した部屋や、たまごっちとして成長体験が楽しめるエリアが展開されている。
また、世の中にいるたまごっちとその飼い主をモニタリングした生存戦略室や、たまごっちたちの生き様を残した死の部屋でたまごっちたちの世界をのぞいた後は、携帯型デジタルペット『たまごっち』の開発秘話などを紹介するブースが登場する。
さらに、来場者特典の「大たまごっち展限定 アクリルカード」や、物販購入特典の「オリジナルショッパー」も用意されるほか、グッズ付きチケットが4月18日（土）12時00分より「ローソンチケット」限定で抽選販売される。
なお、本展覧会は混雑緩和と安全対策のため、会期中全日を“数量限定の日時指定制”としており、事前のチケット購入が必要となる。
【写真】ゲットしたい！ 「ローソンチケット」限定チケットに付いてくるグッズ
■ヘンテコで愛らしい生き物の魅力を深掘り
今回開催される「大たまごっち展」は、30年を振り返るだけでなく、まるで『たまごっち』の中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物“たまごっち”の魅力を深掘りできる展覧会。
また、世の中にいるたまごっちとその飼い主をモニタリングした生存戦略室や、たまごっちたちの生き様を残した死の部屋でたまごっちたちの世界をのぞいた後は、携帯型デジタルペット『たまごっち』の開発秘話などを紹介するブースが登場する。
さらに、来場者特典の「大たまごっち展限定 アクリルカード」や、物販購入特典の「オリジナルショッパー」も用意されるほか、グッズ付きチケットが4月18日（土）12時00分より「ローソンチケット」限定で抽選販売される。
なお、本展覧会は混雑緩和と安全対策のため、会期中全日を“数量限定の日時指定制”としており、事前のチケット購入が必要となる。