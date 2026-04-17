狙ったカプセルトイを絶対に買える！子どもから大人まで幅広い世代に人気を集めるカプセルトイの新しいスタイルの専門店が大分市の百貨店にオープンしました。

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（大倉三奈記者）「こちらではカプセルトイを何度も回すことなく、かごに入っている商品を手に取って欲しいものを購入することができます」

大分市のトキハ本店に16日オープンした「選べるガチャガチャランド」。

店内にはおよそ400種類、100円から500円までのカプセルトイが並びます。

販売機にお金を入れランダムに出てくる従来の機械はなく、かごに入っているカプセルの中身を手に取って確認してから購入できます。

オープン2日目の17日も多くの人が訪れていました。

（客）「おとといぐらい10回まわして3000円かけてコンプリートしたので、こうやってあって選べるとお財布に優しくて良い」「見た目がまずポップでカラフルなので見ていて楽しいです」

ガチャガチャランドを運営しているのは被災地の復興支援を行う団体で、収益の一部は支援に充てられます。