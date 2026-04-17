【ぽこポケ】「ぽこ あ ポケモン」商品化決定！ フィギュア「モンコレ」や新たなドールシリーズがタカラトミーより8月下旬発売
4月17日 発表
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
タカラトミーは4月17日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の商品化決定を発表した。
ハイクオリティのポケモンフィギュア「モンコレ」シリーズに、「ぽこ あ ポケモン」のポケモンたちとプレイセットが登場することが明らかに。さらに、「ぽこ あ ポケモン」のゲームシーンを再現したフィギュアドールシリーズも登場。8月下旬発売予定としている。
詳細については今後の続報を待ちたい。
□「ぽこ あ ポケモン」商品化決定のページ
＼速報／- タカラトミー (@takaratomytoys) April 17, 2026
タカラトミーからNintendo Switch2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』の商品化が決定！
商品は2026年8月下旬発売予定🌱
続報をお楽しみに…♪https://t.co/KRARyO2E1C pic.twitter.com/xZcQazW66S
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2026 KOEI TECMO GAMES