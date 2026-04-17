4月17日 発表

タカラトミーは4月17日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の商品化決定を発表した。

ハイクオリティのポケモンフィギュア「モンコレ」シリーズに、「ぽこ あ ポケモン」のポケモンたちとプレイセットが登場することが明らかに。さらに、「ぽこ あ ポケモン」のゲームシーンを再現したフィギュアドールシリーズも登場。8月下旬発売予定としている。

詳細については今後の続報を待ちたい。

□「ぽこ あ ポケモン」商品化決定のページ

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