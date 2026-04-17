四国放送、アナウンサーのSNS投稿削除を報告「内容を総合的に判断」
四国放送は17日までに公式サイトを更新。同社に所属するアナウンサーのSNS投稿を削除したことを報告した。
【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット
公式サイトでは「当社では、所属アナウンサーのSNSでの発信を組織として管理しております。このたび、4月13日に当社アナウンサーが行ったSNSの投稿について、外部から様々なご意見をいただいたことを受け、内容を総合的に判断し、当該投稿を削除いたしました」と説明。
また「当社といたしましては、今後も誤解やご心配を招くことのないよう、SNS運用の適切な管理に努めてまいります」と再発防止についてコメントしている。
SNS上では、同局のアナウンサーが、自身のXで人気アイドルグループのライブに参加したことを報告した投稿をめぐり、波紋が広がっていた。
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公式サイトでは「当社では、所属アナウンサーのSNSでの発信を組織として管理しております。このたび、4月13日に当社アナウンサーが行ったSNSの投稿について、外部から様々なご意見をいただいたことを受け、内容を総合的に判断し、当該投稿を削除いたしました」と説明。
また「当社といたしましては、今後も誤解やご心配を招くことのないよう、SNS運用の適切な管理に努めてまいります」と再発防止についてコメントしている。
SNS上では、同局のアナウンサーが、自身のXで人気アイドルグループのライブに参加したことを報告した投稿をめぐり、波紋が広がっていた。