「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で大谷翔平投手と山本由伸投手の相乗効果について問われると「鉄は鉄を研ぐ」という独特の言い回しで表現した。

この日、大谷は６回１失点で２勝目を挙げた。３試合連続のクオリティースタート（ＱＳ）となり、規定投球回に到達して防御率は０・５０。３年ぶりの２桁奪三振となる１０Ｋもマークした。

一方で山本も開幕から４試合連続のＱＳを達成し、２勝１敗、防御率２・１０。日本人投手２人がしっかりローテを守って切磋琢磨している状況に「間違いなく互いにいい影響を与えていると思う。『鉄は鉄を研ぐ』という言葉があるが、まさにその通りで２人は素晴らしいアスリートであり素晴らしい投手」と絶賛した。

その上で「競争というつもりはないが、お互いの存在がレベルを引き上げているのは確かだと思う」と力を込めたロバーツ監督。日本投手初のサイ・ヤング賞獲得へ、２人が競うように好結果を積み上げていけば投手最大の栄誉を手にできるかもしれない。