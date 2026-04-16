◇ア・リーグ ホワイトソックス 3―8 レイズ（2026年4月15日 シカゴ ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「2番・DH」で先発し、2打数1安打2四球1三振だった。ホワイトソックスは3―8で大敗し、2連敗となった。

この日は全球団の選手が背番号42を着用する「ジャッキー・ロビンソン・デー」。村上も「42」を背負い、3月30日（同31日）のマーリンズ戦以来14試合ぶりにDHに入った。初回の第1打席、3回の第2打席はいずれもフルカウントから四球。今季17個目の四球で、試合終了時点でMLB2位タイとなった。

5回2死三塁の第3打席は93.2マイル（約150キロ）の直球に空振り三振。8回先頭打者の第4打席で、右翼ポール右へそれる大ファールのあと、内角低めのチェンジアップを捉えて2試合連続安打となる右前打を放った。しかし、2死一塁の場面でボールカウントを勘違いしたのかベースから大きく飛び出してしまい、一、二塁間でタッチアウトとなった。

村上は14日（同15日）のレイズ戦の9回に、9試合ぶりとなる5号2ラン。開幕3戦連発のデビュー後は13試合で1本しか打てず、打率も1割台まで下がったが、復調のきざしを見せていた。