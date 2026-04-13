◆プロボクシング ▽東日本新人王ライト級（６１・２キロ以下）予選４回戦 〇山口聖矢（判定）荒川大樹●（１３日、東京・後楽園ホール）

東日本新人王ライト級予選で、元Ｊリーガーの山口聖矢（３２）＝大橋＝が、荒川大樹（２９）＝Ｔ＆Ｔ＝を３―０の判定で下した。山口とは幼稚園年少組からの幼なじみでもある世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）、弟のＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）、父の真吾トレーナー（５４）＝いずれも大橋＝が応援に駆けつけ、リングサイド最前列で声援を送った。

戦績は山口が５勝（２ＫＯ）２敗、荒川が３勝１敗１分け。

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初回、左ジャブの相打ちで両者ダブルノックダウン。波乱の立ち上がりとなった。再開後、山口が左アッパーでダウンを追加。２回以降も、リングサイドの井上尚からの「ジャブでいけ」「ジャブからワンツー」のかけ声に合わせるかのように、ジャブを顔面に集めて主導権を握った。最終回は、両者最後の力を振り絞り、壮絶な打撃戦となった。ジャッジの採点は２者が３９―３７、１者が４０―３６で、３者とも山口を支持した。

山口は、ダブルノックダウンを「うまく当てられた。動画でしか見たことない場面」と振り返ると、「２回目のダウンの時にもっと詰めたかった。ジャブの差し合いでもっと優位に立たないと新人王は取れない」。試合後には、井上尚からも「打ち終わりが危なっかしい」との指摘を受けたという。「大振りをしちゃっていたんで、力じゃなくコンパクトに打たないと。そこは直したい」と課題を挙げた。

東日本新人王予選は、２０２４年、２５年に続き３度目のエントリー。これまで２年連続で、準々決勝で敗退している。「勝ち切れたことで、次につながった。いい反省点も見つかった。来年は（規定により）出られないので、最後にかける思いは強い」と全日本新人王獲得を見据えた。

「腫れがひいたら練習を再開して、尚弥の試合もあるのでサポートしたい」。今後は、５月２日に東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦を控える井上尚のサポートに回る。

山口は１９９３年９月２日、神奈川・座間市生まれ。山梨学院高、関東学院大に進み、北信越リーグのサウルコス福井を経て、Ｊ３のＳＣ相模原でＤＦとしてプレーした。１８年シーズンでＪ３のＳＣ相模原を退団。井上にすすめられ、２２年にボクシングに転向し、２３年８月にプロデビューした。