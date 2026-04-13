「突然でビックリ！」「まじか」J２クラブの“歴史的転換期”を支えた功労者の退任にファン衝撃と感謝「原さんがいなかったら今はない」「レッドブルと…」
J２のRB大宮アルディージャは４月13日、代表取締役社長を務めていた原博実氏の退任を発表した。
クラブの発表によると、今回の退任は原氏本人からの辞意を受けたもので、臨時株主総会での決議を経て正式に決定したという。
クラブは、レッドブルサッカーの一員となってから、原氏がクラブの基盤安定や日本サッカー界での関係構築において非常に重要な役割を果たしたと評価。「同氏のプロフェッショナルな姿勢や言動、このプロジェクトへの貢献に改めて感謝しています」と声明を発表し、「長年日本サッカーに貢献してくれてきた同氏と共に歩んだ時間はクラブの財産です」と、これまでの功績を称えた。
なお、原氏の退任に伴い、後任としてマーク・オーブリー氏が代表取締役社長兼CEOに就任することも併せて発表された。
退任に際し、原氏は次のようにコメントしている。
「このたび、代表取締役社長を退任することとなりました。2022年４月からこのクラブで働けたことに心から感謝しています。レッドブルグループの一員となるその歴史的な瞬間に立ち会えたことは、幸運で刺激的な毎日でした。RB大宮アルディージャは、必ず日本のサッカー界に大きな変化をもたらし、日本を代表するクラブになると信じています。そのときを今から楽しみにしています」
また、レッドブルサッカーでグローバルサッカー部門のコマーシャル統括責任者を務めるフロリアン・ショルツ氏が、今回の決定についてコメントを発表した。
「原博実氏の今回の決断を尊重したいと思います。同氏の数年間にわたるクラブへの貢献および、クラブの重要な転換期における献身的な姿勢と行動に心より感謝しております。また、オーブリー氏という経験豊富な経営者を後任として迎えることができ、大変うれしく思います。原氏の後任として、RB大宮のさらなる発展と成長を成し遂げてくれることを期待しています」
24年にオーストリアの飲料メーカー・レッドブルがクラブの経営権を取得。歴史的な大宮の転換期を支えた原氏の退任に、SNS上ではファンから「突然でビックリ！」「まじかって気持ちが大きい」「転換期を円滑にした功労者」「レッドブルとの架け橋になったのかな？感謝です」「原さんがいなかったら今の大宮はない」「長い間、ご尽力いただきありがとうございました」といった声が上がった。
現在67歳の原氏は現役時代、FWとして三菱重工（現浦和レッズ）でプレーし、日本代表としても国際舞台を経験。引退後は指導者となり、浦和、FC東京の監督を歴任。09年からはJFA技術委員長などを務めた後、22年4月から同クラブの社長を務めていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブの発表によると、今回の退任は原氏本人からの辞意を受けたもので、臨時株主総会での決議を経て正式に決定したという。
クラブは、レッドブルサッカーの一員となってから、原氏がクラブの基盤安定や日本サッカー界での関係構築において非常に重要な役割を果たしたと評価。「同氏のプロフェッショナルな姿勢や言動、このプロジェクトへの貢献に改めて感謝しています」と声明を発表し、「長年日本サッカーに貢献してくれてきた同氏と共に歩んだ時間はクラブの財産です」と、これまでの功績を称えた。
退任に際し、原氏は次のようにコメントしている。
「このたび、代表取締役社長を退任することとなりました。2022年４月からこのクラブで働けたことに心から感謝しています。レッドブルグループの一員となるその歴史的な瞬間に立ち会えたことは、幸運で刺激的な毎日でした。RB大宮アルディージャは、必ず日本のサッカー界に大きな変化をもたらし、日本を代表するクラブになると信じています。そのときを今から楽しみにしています」
また、レッドブルサッカーでグローバルサッカー部門のコマーシャル統括責任者を務めるフロリアン・ショルツ氏が、今回の決定についてコメントを発表した。
「原博実氏の今回の決断を尊重したいと思います。同氏の数年間にわたるクラブへの貢献および、クラブの重要な転換期における献身的な姿勢と行動に心より感謝しております。また、オーブリー氏という経験豊富な経営者を後任として迎えることができ、大変うれしく思います。原氏の後任として、RB大宮のさらなる発展と成長を成し遂げてくれることを期待しています」
24年にオーストリアの飲料メーカー・レッドブルがクラブの経営権を取得。歴史的な大宮の転換期を支えた原氏の退任に、SNS上ではファンから「突然でビックリ！」「まじかって気持ちが大きい」「転換期を円滑にした功労者」「レッドブルとの架け橋になったのかな？感謝です」「原さんがいなかったら今の大宮はない」「長い間、ご尽力いただきありがとうございました」といった声が上がった。
現在67歳の原氏は現役時代、FWとして三菱重工（現浦和レッズ）でプレーし、日本代表としても国際舞台を経験。引退後は指導者となり、浦和、FC東京の監督を歴任。09年からはJFA技術委員長などを務めた後、22年4月から同クラブの社長を務めていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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