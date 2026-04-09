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YouTubeチャンネル「現役社員が教えるクレジットカードの世界」が、「クレジットカードの審査に落ちる原因7選！現役クレカ社員が教える通過率を上げる方法」と題した動画を公開中。現役クレカ社員が、審査に落ちる原因と通過率を上げるための対策について解説している。



動画の前半では、クレジットカードの審査基準について言及。単に年収が高い人が通るわけではなく、「総合的なバランスと信頼性」が重視されていると語る。



続いて、審査に落ちる7つの原因を詳しく解説した。1つ目の原因として「信用情報に傷がある」ことを挙げ、一見小さな遅延でもカード会社から見ると「お金にルーズな人」と判断されてしまうと指摘する。特にスマホ料金の分割払いはローン扱いとなるため、支払いの遅延が落とし穴になるという。2つ目は「短期間での複数申込」。いわゆる申し込みブラックと呼ばれる状態で、不正利用の可能性を疑われると語った。



さらに「キャッシング枠を付けている」という原因についても触れ、不要であれば0円に設定するだけで「審査通過率がグッと上がる」とアドバイスを送った。また、「収入・勤務先情報の不一致」では、過去の申告と現在の年収に大きな差がある場合や、勤務先を略称で書いた場合に疑われると説明。「他社の利用残高が多い」ケースでは、年収に対する借り入れが30%を超えると危険信号だと述べている。



そして「属性のバランスが弱い」ことや「過去に強制解約されている」ことも原因として列挙。年齢や職業などの総合評価である属性については、勤続年数が短い場合でも、緊急連絡先を記入するなど安定性の裏付けがあればカバーできると補足した。



動画の終盤では、銀行系や流通系などクレジットカード会社による審査傾向の違いを提示。「落ちた理由を『運』ではなく『仕組み』で理解する」ことの重要性を強調し、次の申し込みでは正確性と一貫性を意識するべきだと結論付けた。