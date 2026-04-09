SUGIZOが2025年10月、音楽の力を胸に再び中東へ訪れた。そこで眼にした現実と旅の軌跡を記録したドキュメントタッチのミュージックビデオ『SUGIZO、砂漠の記憶へ -Remembering the Desert-』が公開となった。

2016年、初めてシリア人難民キャンプを訪れたSUGIZOは「音楽の力を痛感した」と語っている。2018年には日本人アーティストとして初めてパレスチナを訪れ、チャリティライヴを実現。続く2019年にはイラクのクルディッシュ自治区エルビルにて難民キャンプ慰問ライヴを成功させた。

そしてパンデミックを挟み約6年。2025年10月にSUGIZOは再び中東の地を訪れた。激動する世界情勢の中で、現地は大きな変化を遂げていたが、そこで出会った人々との交流を通じて、音楽が持つ本質的な力を改めて実感することとなった。

今回の旅には、SUGIZOのソロプロジェクト“COSMIC DANCE QUARTET”のメンバーやJIM-NET職員・斉藤亮平、そして本作のミュージックビデオを手がけた映画監督・井上春生らが帯同。現地の人々と共に“手作りのライヴ”が実現した。

『SUGIZO、砂漠の記憶へ -Remembering the Desert-』は2025年12月にSUGIZO公式ライヴストリーミング・チャンネル『SugizoTube』にて先行公開されていたもの。今回正式に一般公開することとなった。

同ドキュメンタリー・ショートフィルムには、難民キャンプでの生々しい現実と、そこに確かに存在する人々の温もりや笑顔、希望が映し出された。SUGIZOの奏でる「FATIMA」の旋律とともに、人と人との繋がりが生まれる瞬間を体感することが可能だ。以下にSUGIZOのコメントをお届けしたい。

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【Message from SUGIZO】

「今だからこそ、この映像作品をリリースしたかった。

思い入れ深い大好きな地、エルビルが攻撃に晒されている。現在日本からの渡航が困難な状況にある。

エルビルには大切な仲間たちが住んでいる。何よりほとんどの住民は罪のない、優しく善良な人々だ。

ただただ憤りしかない。

米国、イスラエル、イラン、そしてロシア、ウクライナ、他全ての紛争国に一刻も早い終戦を求めます。

全ての国が武力、暴力、殺戮ではなく、対話による外交、理解、解決の道へシフトしてくれることを痛切に願います。

今だからこそ、世界は全ての命を尊ぶことを最重要視するべきだ」

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■ドキュメントMV『SUGIZO、砂漠の記憶へ -Remembering the Desert-』

監督：井上春生

楽曲：「FATIMA」

■＜SUGIZO GIG 2025 FINAL OF THE SNAKE＞振替公演

4月20日(月) 東京・新宿ReNY

※ファンクラブ限定

SPECIAL GUEST：葉月(lynch.) & 藤重政孝

open18:30 / start19:00

詳細：https://sugizo.com/schedules/97489

■Vinyl Rcords『ONENESS M』

2026年7月8日(水)発売

【生産限定アナログ盤 (180グラム重量盤 / 2LP)】

UPJY-9563/4 \7,700-(tax in)

▼参加ヴォーカリスト

RYUICHI(LUNA SEA)

川上洋平([Alexandros])

京(DIR EN GREY/sukekiyo)

K Dub Shine

TERU(GLAY)

Toshl(X JAPAN)

TOSHI-LOW(BRAHMAN)

辻 仁成

清春

MORRIE(DEAD END/CREATURE CREATURE)

▼収録曲

【SIDE A】

01.永遠 feat. RYUICHI

02.Daniela feat. Yoohei Kawakami

03.絶彩 feat. 京

【SIDE B】

04.Rebellmusik feat. K Dub Shine

05.巡り逢えるなら feat. TERU

06.PHOENIX 〜HINOTORI〜 feat. Toshl

07.Garcia feat. TOSHI-LOW

【SIDE C】

08.感情漂流 feat. 辻仁成

09.VOICE feat. 清春

10.光の涯 feat. MORRIE

※[SIDE D]に音源収録はございません。

※表記は2017年発売のアルバムに沿って記載しています。