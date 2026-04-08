【Curious George Kitchen】「ワッフルフェア」開催！ ワッフルとパンケーキが食べ放題の限定メニュー登場
絵本やテレビ放送で大人気の作品「おさるのジョージ」のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2026年4月15日（水）より6月2日（火）までの期間限定でジョージのお顔のワッフルをテーマにした「ワッフルフェア」が開催される。フェアにあわせて限定メニューや新商品が登場する。
＞＞＞限定メニューや新商品をチェック！（写真5点）
ジョージは、アメリカの絵本作家 H.A.レイ と マーグレット・レイ 夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクター。日本では2008年よりNHK Eテレにてテレビアニメが放送されており、その愛らしく好奇心あふれる姿は、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。
2026年4月15日（水）よりCurious George Kitchenにて開催する「ワッフルフェア」の限定メニュー「にこにこ笑顔のハッピーワッフルセット」は、ハンバーグやコーンスープのプレートとプチパフェに加え、食べ放題のジョージのお顔のワッフルとパンケーキ付きの特別なメニュー。
ふわふわの食感のワッフルと素朴な味のパンケーキは、プレートのサラダやハンバーグ、パフェのアイスやホイップクリームなどを乗せたり挟んだりしても楽しめる。つい「おかわり」の手が伸びる、ボリューム満点の限定メニューを堪能してほしい。
また、フェアの開催にあわせて、ジョージのお顔ワッフルにちなんだ新商品が登場。なかでも、2026年5月1日（金）より販売する「ジョージのお顔のワッフルポーチ」は、ワッフルがそのままポーチになったような、ふんわりとした手触りや両面の焼き目にこだわった一押しのアイテムだ。
にっこり笑顔のジョージにつられて思わず笑顔になる、Curious George Kitchenがお届けする「ワッフルフェア」を、ぜひお楽しんでほしい。
（C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
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ジョージは、アメリカの絵本作家 H.A.レイ と マーグレット・レイ 夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクター。日本では2008年よりNHK Eテレにてテレビアニメが放送されており、その愛らしく好奇心あふれる姿は、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。
ふわふわの食感のワッフルと素朴な味のパンケーキは、プレートのサラダやハンバーグ、パフェのアイスやホイップクリームなどを乗せたり挟んだりしても楽しめる。つい「おかわり」の手が伸びる、ボリューム満点の限定メニューを堪能してほしい。
また、フェアの開催にあわせて、ジョージのお顔ワッフルにちなんだ新商品が登場。なかでも、2026年5月1日（金）より販売する「ジョージのお顔のワッフルポーチ」は、ワッフルがそのままポーチになったような、ふんわりとした手触りや両面の焼き目にこだわった一押しのアイテムだ。
にっこり笑顔のジョージにつられて思わず笑顔になる、Curious George Kitchenがお届けする「ワッフルフェア」を、ぜひお楽しんでほしい。
（C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
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