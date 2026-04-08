会社のお金を増やしたいなら絶対〇〇してください！黒字化の秘訣を大公開！
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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「会社のお金を増やしたいなら絶対〇〇してください！黒字化の秘訣を大公開！」を公開した。動画では、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた税理士・公認会計士の市ノ澤翔氏が、年商10億を超えても会社にしっかりとお金を残せている企業の共通点を解説。「会社をでかくしてしっかりお金を残したいなら常にB/Sで考えるB/S脳になれ」と、その核心を突いている。
市ノ澤氏は、年商10億円を超えてもお金が残らない会社は少なくないと警鐘を鳴らし、お金を残すための7つの特徴を紹介した。まず、「会社をどうしたいか考えを持っている」ことの重要性を指摘し、明確な目的が正しいお金の使い方につながると説明。さらに、多くの経営者が陥りがちな罠として「無駄な節税をしない」ことを挙げた。「税金を払った方が会社に残るお金は増える」と断言し、利益を出して適切に納税し、内部留保としてキャッシュを残すことの重要性を説いた。
また、貸借対照表（B/S）を意識した経営が不可欠であると強調。「B/Sのサイズ＝リスク」と定義し、高級車や別荘などの無駄な資産を持たず、「スリムなB/S」を保つことで少ない資産で効率よく利益を生み出せると語った。さらに、損益計算書（P/L）の売上や利益ばかりを追う「P/L脳」から脱却し、金融機関からの評価にも直結する「B/Sを読める」経営者になる必要があると力説した。
このほか、「収益構造を把握している」「アホみたいな飲み方はしない」といった資金管理の基本から、予期せぬ問題が起きても「どうにかする」という経営者としての強い覚悟についても言及している。
動画を通じて市ノ澤氏は、ただ売上を追うのではなく、適切な納税とB/Sの最適化が会社の生存率を高めることを浮き彫りにした。経営の浮き沈みに耐えうる強固な財務体質を作るためには、経営者自身が「B/S脳」へ意識改革することが何よりも求められているようだ。
市ノ澤氏は、年商10億円を超えてもお金が残らない会社は少なくないと警鐘を鳴らし、お金を残すための7つの特徴を紹介した。まず、「会社をどうしたいか考えを持っている」ことの重要性を指摘し、明確な目的が正しいお金の使い方につながると説明。さらに、多くの経営者が陥りがちな罠として「無駄な節税をしない」ことを挙げた。「税金を払った方が会社に残るお金は増える」と断言し、利益を出して適切に納税し、内部留保としてキャッシュを残すことの重要性を説いた。
また、貸借対照表（B/S）を意識した経営が不可欠であると強調。「B/Sのサイズ＝リスク」と定義し、高級車や別荘などの無駄な資産を持たず、「スリムなB/S」を保つことで少ない資産で効率よく利益を生み出せると語った。さらに、損益計算書（P/L）の売上や利益ばかりを追う「P/L脳」から脱却し、金融機関からの評価にも直結する「B/Sを読める」経営者になる必要があると力説した。
このほか、「収益構造を把握している」「アホみたいな飲み方はしない」といった資金管理の基本から、予期せぬ問題が起きても「どうにかする」という経営者としての強い覚悟についても言及している。
動画を通じて市ノ澤氏は、ただ売上を追うのではなく、適切な納税とB/Sの最適化が会社の生存率を高めることを浮き彫りにした。経営の浮き沈みに耐えうる強固な財務体質を作るためには、経営者自身が「B/S脳」へ意識改革することが何よりも求められているようだ。
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