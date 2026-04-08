ユニコ財布新作♡50周年記念のレトロ可愛いミニ財布登場

手塚治虫の人気キャラクター「ユニコ」が、可愛くて実用的なミニ財布になって登場♡レトロポップな世界観と上質なレザーが融合した今回のコラボは、日常使いにもぴったりのアイテムです。コンパクトながら収納力もあり、持つだけで気分が上がるデザイン。ユニコの魅力をぎゅっと詰め込んだ特別な財布をチェックしてみてください♪

レトロポップなユニコデザイン

「小さいふ。コンチャ」は、ユニコの可愛さと勇敢さをレトロポップに表現したデザインが魅力。

表面には銀河を背景に戦うユニコと「ドカッ！！」のオノマトペを大胆に配置し、背面には西風の精ゼフィルスを描いています。

ファンタジーの世界観を感じさせるビジュアルは、持つたびに心がときめく仕上がりです。

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コンパクトなのに高機能♡

サイズは約10×8×2cm、重さ約50gとコンパクトながら、札10～20枚、小銭20～30枚、カード6～9枚が収納可能。お札を折らずに入れられる設計で使い勝手も抜群です。

素材には栃木レザーと姫路レザーを使用し、革職人が丁寧にハンドメイド。小さいバッグにもすっきり収まる、毎日使いやすいミニ財布です。

限定仕様＆商品情報

価格は15,800円（税込17,380円）。初回100個限定で、内ポケットに「ユニコ生誕50周年ロゴ」を刻印した特別仕様が登場。

※限定分終了後は通常モデルを販売いたします。

ユニコをはじめ、『鉄腕アトム』『火の鳥』『ブラック・ジャック』など手塚作品とのコラボシリーズも展開されており、ファンにはたまらないラインナップです。

毎日にときめきをプラス

ユニコのミニ財布は、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なアイテム♡コンパクトなのにしっかり使える設計で、日常に寄り添ってくれます。

持つだけで気分が上がるデザインは、自分用にはもちろんギフトにもおすすめ。50周年を記念した特別な一品を、ぜひ手に取ってみてください♪