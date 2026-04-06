第2弾キターーー♡【マクドナルド】終売前に食べたい「限定バーガー」って？

【マクドナルド】の春の風物詩として親しまれ、甘辛フレーバーが魅力の「てりたまバーガー®」は、今年で発売30周年。そんなアニバーサリーイヤーに第2弾としてお披露目された「限定バーガー」をご紹介します。進化が止まらない新作は見逃せません！

ボリューミーな新商品！ パティとフィリングが絶妙バランスで◎

ポークパティ、たまご、レタスに加えて、かるび焼肉風フィリングも特製バンズでサンドした「コク旨かるび焼肉風てりたま」。甘辛のてりやきソースと、ごま油を効かせたタレに牛肉やたまねぎ、卵黄のコクで仕上げたフィリングソースの組み合わせは、食欲をそそられそうです。

朝からエネルギー補充！ たっぷりの甘辛ソースは病みつき必至！？

朝10時30分までの「朝マック®」限定「てりたまマフィン」も見逃せません。甘辛てりやきソースをからめたソーセージパティ、たまご、レタス、スイートレモンソースをイングリッシュマフィンでサンドした一品です。@empireo25さんは「甘辛いソースとプルプルたまごが良く合ってて美味しい」と高評価。

どちらも4月中旬まで販売予定ですが、早期終売になる可能性もあるので早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N