6日(月)は、日差しが届いて季節先取りの陽気になりました。最高気温は、阿賀町津川や魚沼市小出では24℃を超えました。そのほかも、長岡市や湯沢町などでも5月下旬並みと、初夏の陽気になりました。



お天気に恵まれた今日は、各地から桜リポートが届いています。

上越市では、日中は青空にサクラがよく映えていました。「昨夜の強風が去り、本日快晴。サクラと妙高山の残雪をひとりじめ」と羨ましいリポートが届きました。



続いては、胎内市からです。こちらも満開にかく「桜のよい香りが漂っています」ということです。



そして、関川村では、6日(月)朝の時点で「桜が咲き始めました」ということで山沿いでも開花が進んでいるようです。日中の暖かさで、さらに蕾が開いたかもしれません。





ただ、7日(火)は満開のサクラにとっては試練の雨が降りそうです。



◆天気メッシュ

朝6時は、広く日差しが届く見込みです。ただ、時間を進めると天気は下り坂で、早いところでは昼前から雨が降り始めるでしょう。正午ごろは各地雨で、所々雨脚が強まりそうです。



その後、まとまった雨雲は夕方には抜けますが、山沿いは天気の回復が遅く標高の高いところでは雪が混じる可能性があります。



そして、7日(火)は気温が急降下しそうです。



◆7日(火)の予想最高気温

13℃前後の予想で、おおむね平年並みのところが多いのです。しかし、今日と比較すると10℃前後大幅に気温が下がりそうです。



寒暖差が大きくなるので、体調管理に十分注意をしてください。