まるで専門店の一杯をご自宅で！豆の旨みを最大限に引き出すこだわり設計の【ツインバード】全自動コーヒーメーカーがAmazonで好評販売中！今すぐチェックしよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
挽きたて・淹れたての贅沢を毎日に♪豆本来の味わいを引き出す【ツインバード】の全自動コーヒーメーカーがAmazonで人気！今すぐチェック！
“世界一おいしい自分だけの究極の一杯”に出会う。全自動コーヒーメーカー。カフェ・バッハ店主、田口護氏監修。初心者でも簡単な設定で手軽に最高の一杯を楽しめるように設計されている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
“コーヒー界のレジェンド“田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。湯温83℃が豆本来の味を引き出す。
抽出温度は83℃/90℃の2段階に設定可能。シャワードリップで堅牢なろか層を作り、ハンドドリップに限りなく近いドリップを再現。
→【アイテム詳細を見る】
豆量・粒度・水量・湯温・蒸らし時間・ドリッパーリブの高さなど、田口護氏の監修によって、すべての工程を正しい作法で一つひとつ丁寧に再現。さらにテイスティングを重ねることで、田口氏の目指す透明感のあるまろやかな美味しさを実現した。
挽きたて・淹れたての贅沢を毎日に♪豆本来の味わいを引き出す【ツインバード】の全自動コーヒーメーカーがAmazonで人気！今すぐチェック！
“世界一おいしい自分だけの究極の一杯”に出会う。全自動コーヒーメーカー。カフェ・バッハ店主、田口護氏監修。初心者でも簡単な設定で手軽に最高の一杯を楽しめるように設計されている。
→【アイテム詳細を見る】
“コーヒー界のレジェンド“田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。湯温83℃が豆本来の味を引き出す。
抽出温度は83℃/90℃の2段階に設定可能。シャワードリップで堅牢なろか層を作り、ハンドドリップに限りなく近いドリップを再現。
→【アイテム詳細を見る】
豆量・粒度・水量・湯温・蒸らし時間・ドリッパーリブの高さなど、田口護氏の監修によって、すべての工程を正しい作法で一つひとつ丁寧に再現。さらにテイスティングを重ねることで、田口氏の目指す透明感のあるまろやかな美味しさを実現した。