『ガンバレ！中村くん！！』新キャラクター公開！ 第2話新規カットも
4月1日（水）より放送・配信開始となるアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、新キャラクター「幕の内」役は山口勝平、「宅」役は竹内順子に決定した。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが、いよいよ4月1日（水）より放送・配信開始となる。
作中で中村くんが愛読する『ラブ弁！』のキャラクター「幕の内」役に山口勝平さん、「宅」役に竹内順子さんが決定いたしました！そんな「幕の内」と「宅」は 4 月 8 日（水）放送・配信の第 2 話から登場予定。
中村くん曰く『ラブ弁！』は、情熱的で頼もしい幕の内くんと、戸惑いなが
らも自分の気持ちに気付いていく宅くんのドキドキ・ラブコメディ。内気な中村くんが日々参考にしている『ラブ弁！』にもぜひご注目を。
また第2話の新規場面カットも公開された。改めてあらすじも紹介する。
＜第2話 パニック！秘密のバイブル！！ あらすじ＞
カサカサと現れた黒い影に、朝の教室は大混乱。
クラスメイトたちが逃げ回る中、なぜか退治役を押し付けられた中村。
内心ビビりつつも、これは「広瀬の前でカッコつけるチャンス」では！？
ノートを丸め、緊張の面持ちで、一歩ずつ奴との距離を詰めていくと…。
＞＞＞新キャラ登場の場面カットをチェック！（写真12点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが、いよいよ4月1日（水）より放送・配信開始となる。
中村くん曰く『ラブ弁！』は、情熱的で頼もしい幕の内くんと、戸惑いなが
らも自分の気持ちに気付いていく宅くんのドキドキ・ラブコメディ。内気な中村くんが日々参考にしている『ラブ弁！』にもぜひご注目を。
また第2話の新規場面カットも公開された。改めてあらすじも紹介する。
＜第2話 パニック！秘密のバイブル！！ あらすじ＞
カサカサと現れた黒い影に、朝の教室は大混乱。
クラスメイトたちが逃げ回る中、なぜか退治役を押し付けられた中村。
内心ビビりつつも、これは「広瀬の前でカッコつけるチャンス」では！？
ノートを丸め、緊張の面持ちで、一歩ずつ奴との距離を詰めていくと…。
＞＞＞新キャラ登場の場面カットをチェック！（写真12点）
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