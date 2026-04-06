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【Pixel Watch 4】ついにApple Watchに「肩を並べた」神アイテム！買うべき人と知るべき弱点を徹底検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ジョージガジェット | George Gadget」が、「【Pixel Watch 4 レビュー】Apple Watchとの差は「ここ」だった。40時間バッテリー＆Gemini搭載の実力と、買う前に知るべき弱点」と題した動画を公開した。動画では、ジョージ氏が「Pixel Watch 4」の実機を用いて詳細にレビューし、「Apple Watchにようやく肩を並べた」と評価する本機の魅力と、購入前に知るべき注意点を解説している。



ジョージ氏は、本機最大の進化点として「Gemini」との統合を挙げる。腕を傾けて口元に近づけると、ディスプレイ下部に青い光がぼんやりと点灯し、そのまま音声でタイマー設定などができる様子を実演した。さらに、バッテリー性能の向上も高く評価しており、45mmモデルで最大40時間駆動、常時表示オンでも「1日使ってだいたい60%くらい残っている」と述べ、充電の不安が解消されたことを強調している。



また、デザイン面ではベゼルが縮小されたドーム型ディスプレイや、直射日光下でも視認しやすいピーク輝度3000nitの明るさを紹介。加えて、日本でも新たに対応した心電図（ECG）機能についても解説した。一方で、デメリットにも言及している。iPhone非対応であることや、旧作と互換性のない専用規格の充電器、浅くて回しづらいリューズなどを指摘。さらに、Googleの店舗修理ができないサポート体制に対する不安も挙げた。



総括としてジョージ氏は、本機を「Androidスマホを使っていて、AIを腕元で活用したい人」に特におすすめだと語る。バッテリー性能やAI機能において飛躍的な進化を遂げた「Pixel Watch 4」は、Androidユーザーにとって日々の健康管理と利便性を両立する強力な選択肢となるだろう。