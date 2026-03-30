「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）

あっぱれ！広島・栗林良吏投手（２９）がプロ初先発で１安打完封勝利を挙げた。七回までは走者を許さない完璧な投球を披露。１００球未満で完封するマダックスも達成し、衝撃の先発デビューを果たした。チームは２０２２年以来４年ぶりの開幕３連勝。８年ぶりのＶ奪還へ、最高のスタートを切った。

初回の真っさらなマウンドに上がった栗林が、代名詞の登場曲「Ｎａｒｃｏ」が鳴り響く中、九回も同じ場所へと歩みを進めた。背番号２０に注がれる大歓声を受け、最後の力を振り絞る。２７個目のアウトを空振り三振で奪うと、「っしゃ！」と力強くほえた。１安打無死四球、９奪三振。打者２８人で片付ける圧巻の完封劇。文句なしのお立ち台に上がり、「最高です！」と喜びを爆発させた。

１軍で２７２試合目の登板にしてプロ初先発。初回の三者凡退が快投の幕開けだった。七回まで中日打線に対し、パーフェクト投球。八回先頭の細川に中前打を浴び、大記録達成は逃したが、「ため息が気持ちよかった（笑）。そこ（完全試合）に対する気持ちは別になかった」と意に介さず後続を断ち、９つの「０」を並べた。

わずか９５球でマダックスを達成。球団投手の１安打完封勝利は２０１９年７月２４日・中日戦のジョンソン以来７年ぶり。日本選手に限れば、０１年８月２２日・中日戦の黒田博樹以来１５年ぶりという、球団史に名を刻む投球内容だった。

相手先発の高橋宏は２０年度ドラフト１位の同期で、２３年のＷＢＣでは共闘。プライベートでも連絡を取り合う間柄だという右腕との投手戦を制しながらも、「すごく良い投手。刺激を受けながら『負けないぞ』という気持ちで投げていた」とリスペクトを忘れなかった。

開幕戦は三回まで球場で戦況を見届けた後、帰宅し、家族と中継を見守った。まな娘から「パパ、きょうはテレビに映らないね」と無垢（むく）な言葉を投げかけられ、思わず苦笑い。リリーフから先発に転向し、６年目で初めて“外”から眺めた開幕戦。「寂しさを感じた」と本音も漏らすが、先発への挑戦に迷いはない。毎試合登板する可能性があるリリーフとは違い、１週間の準備期間が設けられる先発になっても、「一日も無駄にしない。最善の準備をして登板の日を迎えたい」と心に誓う。

チームは全て１点差の接戦を制し、４年ぶりの開幕３連勝を飾った。栗林は中６日で４月５日・阪神戦（マツダ）で先発する見込み。次戦へ向け、「今日だけだったと言われないように次の登板も頑張ります！」と鯉党に宣言した右腕。最高の“快幕”を果たした新井カープを、新たなポジションで支えていく。

◆黒田以来の日本人１安打完封 栗林の１安打完封勝利は、広島ではジョンソンが１９年７月２４日中日戦（マツダ）で記録して以来。日本人に限ると、黒田博樹の０１年８月２２日中日戦（広島市民）以来、２５年ぶり。なお他球団では、ＤｅＮＡ石田裕が２５年５月２２日中日戦で達成している。

◆８年ぶりマツダでの開幕カード３連勝 広島の開幕カード３連戦３連勝は、２２年ＤｅＮＡ戦（横浜）以来４年ぶり。地元マツダ開催に限ると、１８年中日戦以来８年ぶり。